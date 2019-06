नई दिल्ली। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ( Narendra Modi ) पहली विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने भारत के पड़ोसी मालदीव और श्रीलंका को चुना है। इस यात्रा से पहले शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि मालदीव और श्रीलंका के उनके दौरे से दोनों देशों के साथ भारत के रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे।

पड़ोसी पहले नीति पर कायम: मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि मालदीव और श्रीलंका के मेरे दौरे से समुद्री क्षेत्र में स्थित हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे रिश्ते में और प्रगाढ़ता आएगी। यह हमारी 'पड़ोसी पहले नीति' और क्षेत्र में सबकी सुरक्षा और विकास के हमारे नजरिए के अनुरूप होगी।

I thank President @ibusolih for inviting me to the Republic of Maldives. I also had the opportunity to be a part of the inauguration ceremony in November 2018. India views the Maldives as a valued partner with whom we share deep bonds of history and culture.