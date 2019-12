निर्भया रेप केसः जज के 7 जनवरी तक का वक्त देते ही अदालत में रो पड़ी निर्भया की मां

नई दिल्ली। निर्भया रेप मामले ( Nirbhaya rape case ) में अदालत ने दया याचिका के लिए 7 जनवरी तक का दोषियों को वक्त दिया है। इसके साथ अन्य अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए भी दोषियों को समय दिया गया है।

लेकिन इन सबके बीच जैसे ही अदालत ने ये निर्देश दिया वैसे ही निर्भया की मां आशा देवी ( Asha Devi ) कोर्ट रूम में ही रो पड़ीं। जज के सामने रोते हुए उन्होंने कहा' मैं 1 साल से भटक रही हूं।' कब मुझे इंसाफ मिलेगा।

महाराष्ट्र की सियासत में 23 दिसंबर को होगा सबसे बड़ा काम, उद्धव और शरद पवार ने फिर चला बड़ा दांव

Asha Devi, mother of 2012 Delhi gang-rape victim: The court has given them (convicts) to time to seek remedy. Court is only looking at their (convicts) rights and not ours. There is no guarantee that a judgement will be given on next date of hearing. pic.twitter.com/Yk6ZmQRLJH