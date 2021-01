शहादत को सलाम: पाकिस्तान की गोलीबारी में घायल सैनिक ने दम तोड़ा, परिजनों में मचा कोहराम

नई दिल्ली। जम्मू एवं कश्मीर के सुंदरबनी सेक्टर में नियंत्रण रेखा (LOC) में पाकिस्तानी सैनिकों की गोलीबारी में घायल हुए नायक निशांत शर्मा ने रविवार को दम तोड़ दिया।मिली जानकारी के मुताबिक नायक निशांत शर्मा 61 RR बटालियन में जम्मू-कश्मीर के राजौरी सेक्टर में तैनात थे।

पाकिस्तान सीमा पार से लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। 18 जनवरी को भी पाकिस्तानी सेना द्वारा सुंदरबनी सेक्टर में नियंत्रण रेखा (LOC) पर सीज फायर का उल्लंघन किया था। दुश्मन को उसकी हरकत का जवाब देते हुए निशांत शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायल जवान को इलाज के लिए कमांड अस्पताल में भर्ती कराया गया था लेकिन आज सुबह नायक निशांत शर्मा शहीद हो गए।

Jammu and Kashmir: Nk Nishant Sharma of 10 JAK RIF who was critically injured in ceasefire violation by Pakistan in Sunderbani Sector on January 18 succumbed to his injuries today, says Defence PRO, Jammu. pic.twitter.com/Zubybgao8e