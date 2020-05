दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 10 हजार के पार, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया आंकड़ा

नई दिल्ली। देश में जहां कोरोना पॉजिटिव ( coronavirus Positive ) मरीजों की संख्या एक लाख के करीब पहुंचने वाली है, वहीं देश की राजधानी दिल्ली ( Coronavirus in Delhi ) में सोमवार को यह आंकड़ा दस हजार को पार कर गया है।

दिल्ली में अब तक 10 हजार 54 केस पॉजिटिव पाए गए है, इनमें से 4485 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके है और 160 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है।

दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ( Health Department of Delhi )के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में कोरोना ( Coronavirus ) के 299 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जबकि 282 संक्रमण से बीमार मरीज इलाज से ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किए जा चुके हैं।

10,054 cases have been reported in Delhi till date. 4,485 persons have been cured/discharged and 160 people have died due to #COVID19 till now: Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/12cquUFwTV

दिल्ली में फिलहाल 5409 कोरोना के पॉजिटिव मरीज है, इनमे से 41 फीसद मरीज अपने घर पर ही आइसोलेट हैं।

स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, 2250 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है।

वहीं 136 मरीज कोविड हेल्थ सेंटर व 625 मरीज कोविड केयर सेंटर में भर्ती हैं। इसके अलावा एम्स के अलावा 5 सरकारी और 4 निजी अस्पतालों में 1772 गंभीर मरीजों का इलाज जारी है, इनमें से 160 की हालत गंभीर है।

उन्हें आइसीयू में भर्ती किया गया है। अत्यंत गंभीर 22 मरीज वेंटिलेटर पर है।

Barber shops, spas and saloons to remain closed for now. Stepping out of homes between 7 pm to 7 am, except for essential services will be prohibited. Taxis & cabs will be allowed but only 2 passengers at a time in a car: Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal #LockDown4 pic.twitter.com/VCn1AYzsu2