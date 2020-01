ओडिशा: भुवनेश्वर एयरपोर्ट निर्माणाधीन बिल्डिंग की छत गिरी, 1 की मौत

नई दिल्ली। ओडिशा के भुवनेश्वर में बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे ( Bhubaneswar Airport ) पर एक निमार्णाधीन इमारत ( under-construction ) की छत गिर गई, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि एक अन्य घायल हो गया।

पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। टर्मिनल 1 के साथ टर्मिनल 2 को जोड़ने वाली निमार्णाधीन इमारत शुक्रवार रात ढह गई।

पुलिस के अनुसार, ढही छत के नीचे फंसने से व्यक्ति की मौत हो गई।

Odisha: One person dead & one injured, after the collapse of an under-construction roof of a link building connecting Terminal-1 & Terminal-2 of the Bhubaneswar Airport. National Disaster Response Force, State Disaster Response Force,& Fire Services personnel present at the spot. pic.twitter.com/HeNCK4YIof