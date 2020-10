India में Corona Recovery Rate 88 प्रतिशत, प्रधानमंत्री मोदी ने गिनाए कारण

नई दिल्ली। एक ओर जहां कोरोना वायरस ( Coronavirus outbreak ) पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है, वहीं भारत में संक्रमण ( Coronavirus in india ) के मामले में गिरावट देखने को मिली है। इसके साथ ही कोरोना का रिकवरी रेट ( Corona Recovery Rate ) भी काफी सुधरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने इसके पीछे लॉकडाउन ( Lockdown ) को कारण बताया है। पीएम मोदी ने सोमवार को ग्रैंड चैलेंजेज एनुअल मीटिंग 2020 ( Grand Challenges Annual Meeting 2020 ) के उद्घाटन कार्यक्रम को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने देश में कोरोना के मामलों ( Coronavirus Case in India ) की कमी के पीछे कई कारण गिनाए।

Coronavirus की रोकथाम में Pak-Bangladesh से भी पिछड़ा भारत? Rahul Gandhi ने पेश किए तथ्य

#WATCH| India has one of the highest recovery rates of 88%. This happened because India was one of the first countries to adopt a flexible lockdown....India is now at forefront of vaccine development for COVID-19: PM Narendra Modi at Grand Challenges Annual Meeting pic.twitter.com/3Joq8PBbGa