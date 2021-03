PM Modi बोले - देश में ऐसे उत्पाद बने जो यूजर फ्रेंडली और अफोर्डेबल हों

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग के एक वेबिनार में शामिल लोगों से कहा कि हमारी नीति और रणनीति स्पष्ट है। हम न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन में विश्वास करते हैं। हमारी सभी उद्यमियों से अपेक्षा जीरो इफेक्ट और जीरो डिफेक्ट है। अपनी कंपनियों और विनिर्माण को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए हमें हर दिन काम करना होगा। इस दिशा में केंद्र सरकार बैक-टू-बैक सुधार ला रही है।

Our govt is bringing back-to-back reforms in this field. Our policy & strategy is clear. We believe in minimum govt, maximum governance. Our expectation is zero effect, zero defect. To make our companies & manufacturing globally competitive, we'd have to work day in, day out: PM pic.twitter.com/Ru5DlPWO1X