प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बजे ट्रेनी IPS अफसरों से करेंगे बातचीत, कहा- संभालेंगे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में ट्रेनी IPS अफसरों को 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। यह जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की तरफ से एक बयान जारी कर दी गई। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ट्रेनी IPS अफसरों से बातचीत करेंगे। पीएमओ ने कहा कि इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी उपस्थित रहेंगे।

महत्हवपूर्ण पुलिस जिम्मेदारियां संभालेंगे

पीएम मोदी ने ट्विट में लिखा कि 31 जुलाई सुबह 11 बजे सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के ट्रेनी आईपीएस से बातचीत करेंगे। ये ट्रेनी आने वाले सालों में महत्वपूर्ण पुलिस जिम्मेदारियां संभालेंगे। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के अलावा पार्टी के कई बड़े स्थानीय नेता भी शामिल होंगे।

यह भी पढ़ेंः Assam Mizoram Border Dispute: मिजोरम सरकार ने केंद्र को लिखा पत्र, हस्तक्षेप करने लिए की अपील

At 11 AM tomorrow, 31st July, will interact with IPS probationers from the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy. These probationers will go on to hold important police responsibilities in the years to come.