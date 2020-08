दूसरी पुण्यतिथि : PM Modi पहुंचे राजघाट, वाजपेयी की याद में जारी किया 'स्पेशल संदेश'

नई दिल्ली। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ( Former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee ) की दूसरी पुण्यतिथि है। सुबह होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Modi ) राजघाट स्थित उनके स्मारक 'सदैव अटल' ( Sadaiv Atal ) में पहुंचे। वहां पर उन्होंने पूर्व पीएम वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। राजघाट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ( Defence Minister Rajnath Singh ) और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी राजघाट पहुंचे हैं।

Delhi: Prime Minister Narendra Modi arrives at 'Sadaiv Atal' - the memorial of former PM #AtalBihariVajpayee, on his death anniversary today. pic.twitter.com/pNzMlfvvwA