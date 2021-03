शुभेंदु का दावा: नंदीग्राम से ममता 200 प्रतिशत हारेंगी, भाजपा बड़ी जीत दर्ज करेगी

नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने बुधवार को नंदीग्राम सीट से अपना नामांकन दाखिल करा है। नंदीग्राम की इस सीट पर ममता बनर्जी का मुकाबला उनके करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी से होगा।

नंदीग्राम भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है। वे 2016 में इस सीट से चुने गए थे और ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में मंत्री बने थे। अधिकारी बीते वर्ष दिसंबर में भगवा ब्रिगेड में शामिल हुए थे। विद्रोही तृणमूल नेता ने पहले दावा किया था कि वह बनर्जी को 50 हजार से अधिक वोटों से हराएंगे।

She'll lose, 200% confident that BJP will win. For 10 years, Mamata Banerjee doing appeasement politics by supporting 'ghuspaithye' against CAA-NRC. She should carry her report card of work done by her party in the last 10 years: Suvendhu Adhikari, BJP's Nandigram candidate pic.twitter.com/4u1gJi6KmY