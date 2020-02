सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक गुप्ता की बड़ी टिप्पणी, असहमति का मतलब राष्ट्रद्रोह नहीं

नई दिल्ली। सरकार से असहमति होने और राष्ट्रद्रोह में अंतर है, जिसे समझना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) के न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता ने सोमवार को इस बारे में बड़ी बात कही। जस्टिस गुप्ता ( Justice Deepkak Gupta ) ने असहमति को लोकतंत्र का सार बताते हुए कहा कि सरकार की आलोचना करना देश की आलोचना करने से अलग है और सरकार से अलग विचार रखने के लिए किसी व्यक्ति को राष्ट्र विरोधी नहीं कहा जा सकता।

न्यायमूर्ति गुप्ता ने कहा कि लोकतंत्र में मानव अधिकार और जीवन के अधिकार के साथ ही असहमति का अधिकार निहित है। उन्होंने कहा, “असहमति को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। असहमति पर अंकुश लगाने का कोई भी प्रयास खतरनाक होगा।”

बीते कुछ वक्त से चल रहे हालात के के स्पष्ट संदर्भ में, जहां असहमति को राष्ट्र-विरोधी अपराध का स्वरूप दे दिया गया है पर न्यायमूर्ति गुप्ता ( Justice Deepkak Gupta ) ने कहा, "परेशानी यह है कि असहमति को राष्ट्र-विरोधी माना जा रहा है। आप देश के प्रति अपमानजनक हो सकते हैं, लेकिन सरकार के प्रति अपमानजनक होना देश के प्रति अपमानजनक होने से अलग है।”

SC judge Justice Deepak Gupta in Delhi: If a country has to grow holistically,there has be to very important role of dissent. In fact,dissent must be encouraged. In recent past,there have been some unfortunate incidents when dissent was termed as anti-national&cases were slapped. pic.twitter.com/BF8PBm2v5t