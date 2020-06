Sushant Suicide Case में Anil Deshmukh का बयान- जांच के दायरे में Bollywood में दुश्मनी के एंगल भी

नई दिल्ली। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ( Bollywood actor Sushant Singh Rajput ) का सोमवार को मुंबई ( Mumbai ) के व‍िले पार्ले ( Vile Parle ) स्‍थित श्‍‍मशान घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान उनके पिता और कुछ रिश्तेदार मौजूद रहे। इस बीच महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ( Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh ) ने बड़ा बयान दिया है। अनिल देशमुख ने कहा कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ( Actor Sushant Singh Rajput ) की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ( post mortem report) से उनकी आत्महत्या की बात सामने आई है। लेकिन मीडिया द्वारा इसके पीछे फिल्मी दुनिया की बिजनेस राइवलरी ( professional rivalry ) को वजह बताया जा रहा है। अनिल देशमुख ( Anil Deshmukh ) ने कहा कि अब इस एंगल पर भी पुलिस जांच करेगी। आपको बता दें कि Sushant Singh Rajput ने रविवार को अपने फ्लैट पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।

While post mortem report of actor Sushant Singh Rajput says he committed suicide by hanging, there are also media reports that he allegedly suffered from clinical depression because of professional rivalry.Police will probe this angle too: Anil Deshmukh, Maharashtra Home Minister pic.twitter.com/QHy1rnzfnp