तेज बहादुर यादव की याचिका पर बुधवार को सुनवाई, वाराणसी से नामांकन रद्द होने का मामला

नई दिल्ली। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) से बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव ( Tej Bahadur Yadav ) की याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) में सुनवाई होनी है। तेज बहादुर ने वाराणसी लोकसभा सीट से निर्वाचन आयोग द्वारा नामांकन-पत्र रद्द किए जाने के खिलाफ सोमवार को कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

Supreme Court to hear tomorrow the plea of former BSF constable Tej Bahadur Yadav against the rejection of his nomination from Varanasi Lok Sabha constituency (file pic) pic.twitter.com/MLVZHcrefA