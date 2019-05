ममता बनर्जी के फिर बिगड़े बोल, कहा- मोदी को मारना चाहती हूं लोकतंत्र का कड़ा तमाचा

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ( Mamata Banerjee ) ने एकबार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Narendra Modi ) पर हमला बोला है। एक रैली के दौरान उन्होंने कहा, 'मैं बीजेपी के नारों में यकीन नहीं रखती। मेरे लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता। लेकिन जब पीएम मोदी बंगाल में आकर ये कहते हैं कि टीएमसी लुटेरों से भरी पड़ी है तो मुझे उन्हें लोकतंत्र का थप्पड़ मारने का मन हुआ था।'

मोदी जैसा झूठा पीएम नहीं देखा: ममता

पुरुलिया लोकसभा क्षेत्र में मंगलवार को सभा के दौरान ममता ने मोदी सरकार पर कई हमले किए। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा झूठा प्रधानमंत्री नहीं देखा। जब चुनाव आते हैं तो राम नाम जपने लगते हैं। उन्होंने असम में 22 लाख बंगालियों के नाम काट दिए गए। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से बिहारियों को भगा दिया गया। इससे भी उनका मन नहीं भरा तो अब वह बंगाल में भी एनआरसी की बात करते हैं।

