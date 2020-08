Unlock-4: क्या एक सितंबर से खुलेंगे स्कूल-कॉलेज? जाने क्या है Health Department का जवाब

नई दिल्ली। देश में कोरोना महामारी ( Coronavirus in india ) के बीच के बीच एक सितंबर से अनलॉक 4 (

Unlock 4 ) की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में सबकी निगाहें स्कूल और कॉलेज पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ( Union Ministry of Home Affairs ) के फैसले पर टिकी हैं। गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस ( Home Ministry Guidelines ) से पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ( Ministry of Health ) ने मंगलवार ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार ने अभी स्कूल-कॉलेज खोले जाने को लेकर कोई दिशा निर्देश नहीं दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ( Rajesh Bhushan, Secretary, Union Health Ministry ) ने जानकारी देते हुए बताया कि अनलॉक 4 को लेकर गृह मंत्रालय ने जारी दिशा निर्देश जारी किए हैं, उसमे स्कूल और कॉलेज के खोले जाने संबंधी कोई जिक्र नहीं है।

Out of the total #COVID19 active cases in India, only 2.7% patients are on oxygen support, 1.92% patients are in ICU and 0.29% patients are on ventilator support: Rajesh Bhushan, Secretary, Union Health Ministry pic.twitter.com/bsa00wAiGP — ANI (@ANI) August 25, 2020

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को एक प्रेस वार्ता की।

राजेश भूषण ने आगे बताया कि अनलॉक के दौरान सरकार की ओर से देश में जो भी गतिविधियां खोली जाती हैं, उसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय एसओपी जारी करता है। उन्होंने कहा कि जब कभी भी स्कूल और कॉलेज को खोलने का फैसला आएगा तो उसको लेकर भी एसओपी जारी की जाएगी। दरअसल, देश में कोरोना वायरस के ताजा हालातों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को एक प्रेस वार्ता की। इस दौरार मीडिया को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि देश में कोरोना वायरस के अब तक 3 करोड़ 60 लाख से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। इसके साथ ही देश में फिलहाल कोरोना वायरस के सक्रिय केसों की संख्या कोविड से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या के तीन गुणा है।

The COVID-19 mortality rate in India stands at 1.58% which is one of the lowest in the world. In the last 24 hours, the number of active cases has reduced by 6,400: Rajesh Bhushan, Secretary, Union Health Ministry pic.twitter.com/yE1Ss71AvK — ANI (@ANI) August 25, 2020

कोरोना मामलों के 22.2 प्रतिशत केस सक्रिय

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट में बताया गया कि देश में फिलहाल कोरोना मामलों के 22.2 प्रतिशत केस सक्रिय हैं। जबकि कोरोना रिकवरी रेट बढ़कर 75 प्रतिशत के पार पहुंच गया है। इसके साथ ही देश में कोरोना वायरस संक्रमण से मृत्युदर 1.58 प्रतिशत है। आपको बता दें बीते 24 घंटे में कोरोना के सक्रिय केसों की संख्या में 6,400 की गिरावट दर्ज की गई है। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस महामारी के 60,975 नए मामले सामने आए हैं जिसके साथ देश में संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 31,67,323 तक पहुंच गई है। इस दौरान 848 लोगों की जानें गई हैं जिसे लेकर देश में मरने वालों की कुल संख्या अब 58,390 हो गई है।