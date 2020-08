Weather Forecast : उत्तर भारत के कई राज्यों में हो सकती है गरज के साथ बारिश, Alert जारी

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली ( Delhi ) और आसपास के इलाकों में स्वतंत्रता दिवस से पहले हुई बारिश के बाद मॉनसून दक्षिण की तरफ चली गई है। लेकिन अगले कुछ घंटों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ( Punjab, Haryana, Delhi and Western Uttar Pradesh ) में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। उसके बाद आगामी एक दो दिनों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है।

भारतीय मौसम विभाग ( India Meteorological Department ) के मुताबिक आगामी कुछ घंटों में दिल्ली, गुरुग्राम, मानेसर सहित आसपास के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है।

Thunderstorm with light to moderate intensity rain would occur over and adjoining areas at isolated places of Delhi, Gurugram, Manesar, Bijnor, Chandpur during next 2 hours: India Meteorological Department https://t.co/gphJlHAHyX