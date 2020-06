Weather Update: Delhi-NCR में मौसम ने ली करवट, तेज हवा के साथ झमाझम बारिश

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी और उस से सटे इलाकों में मौसम ( Delhi Weather ) ने करवट ली है। दिल्ली-NCR के कई हिस्सों में शनिवार तड़के से ही बारिश ( Rain in Delhi-NCR ) हो रही है। लंबे इंतजार के बाद हुई बारिश ( Delhi Rain ) ने लोगों को झुलसाती गर्मी से राहत दी है। शुक्रवार देर रात से ही आसमान में छाए बादल ( Weather in Delhi-NCR ) सुबह को बरसने शुरू हो गए, जिससे मौसम सुहावना ( Pleasent Weather ) हो गया। आपको बता दें कि पिछले 10 दिनों से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश समेत समूचे उत्तर भारत में बेहाल कर देने वाली गर्मी ( Hot Weather in North India ) पड़ रही थी। जून की तपती दोपहरी और उमस भरे मौसम ( Humid weather ) के बीच लोगों को बारिश का बेसब्री से इंतजार था। यही वजह है कि शनिवार सुबह अचानक बदले मौसम के बीच लोगों ने राहत की सांस ली।

India-China Dispute पर बोले PM मोदी- सेनाओं को कार्रवाई की पूरी छूट

#WATCH Weather change in Delhi; Rain lashes parts of the national capital. Visuals from Rajpath. pic.twitter.com/QtFccr1S83

गौरतलब है कि मौसम विभाग ने हरियाणा के हिसार, हांसी, जींद, महम, भिवानी और रोहतक के साथ-साथ पूरे दिल्ली-NCR में बारिश होने का अनुमान जताया था। इसके साथ ही 30-50 किमी प्रति घंटे की गति से हवाएं चलने की भी चेतावनी दी थी।

All Party Meeting: PM Modi बोले-'न हमारी सीमा में कोई घुसा है, न हमारी पोस्ट किसी के कब्जे में है'

Thunderstorm with rain and gusty winds of speed 30-50 kmph would occur over and adjoining areas of Hisar, Hansi, Jind, Meham, Bhiwani & Rohtak- in Haryana, entire Delhi and adjoining NCR (Faridabad, Ghaziabad, Noida, Greater Noida) during next 2 hours: India Meteorological Dept pic.twitter.com/LuHVcsP3JG