Weather Update: सर्द हवाओं से दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में ठिठुरन, कई इलाकों में बारिश की संभावना

नई दिल्ली। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों पर लगातार हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ा है। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली से लेकर जम्मू-कश्मीर तक सर्द हवाओं का प्रकोप जारी है।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सैल्सियस दर्ज किया गया है। दिल्ली में पिछले तीन-चार दिनों से बढ़ी ठंड ने लोगों के सामने परेशानी खड़ी कर दी है।

सर्दी की वजह लोग अपने-अपने घरों में दुबकने को मजबूर हो रहे हैं। यहां तक कि रात के समय रैन बसेरे लोगों जहां लोगों से फुल नजर आ रहे हैं, वहीं जगह-जगह अलाव के चारों और लोगों की भीड़ देखी जा सकती है।

Delhi: People take refuge in night shelters as mercury dips in the national capital; visuals from a night shelter near AIIMS (All India Institute of Medical Sciences). pic.twitter.com/ZXdrV1s2Ly