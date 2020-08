Delhi Weather: दिल्ली में बारिश से सामान्य जीवन अस्त-व्यस्त, सड़कों पर सैलाब

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को हुई बारिश ( Rain in Delhi NCR ) के बाद लोगों को गर्मी से निजात मिली। वहीं, भारी बारिश ( Heavy Rain in Delhi ) की वजह से दिल्ली के अधिकांश इलाके जलमग्न ( Waterlogging in Delhi ) हो गए। जबकि सबसे बुरा हाल सड़कों पर देखने को मिला। बारिश ( Heavy rains lashed several parts of Delhi ) के साथ ही सालों से जमा सीवेज की वजह से सड़कें ताल तलैया बन गई, जिसकी वजह से शहर में ट्रैफिक ( Traffic Jam in Delhi ) की समस्या खड़ी गई है। सड़कों पर दोनों ओर वाहनों की लंबीलंबी कतारें नजर आई। जाम की वजह से लोग घंटों तक जाम की समस्या से जूझते रहे। जगह-जगह जलभराव ( heavy rainfall in the national capital ) के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली का जनपथ और मिंटो ब्रिज समेत कई इलाकों में सड़कें पानी से लबालब दिखाई दी।

Delhi में फिर बढ़ा Coronavirus का खतरा, 24 घंटे में 1840 नए मामले और 22 मौतें

#WATCH Delhi: Severe waterlogging in Greater Kailash II, following heavy rainfall in the national capital today. pic.twitter.com/suZPTNLYf3 — ANI (@ANI) August 28, 2020

तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना

वहीं, मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राजधानी दिल्ली में अभी बारिश का यह सिलसिला चलता रहेगा। इसका परिणाम यह होगा कि आने वाले दिनों में दिल्ली के तापमान में तेजी से गिरावट देखने को मिल सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार दिल्ली में इस हफ्ते आकाश में बादल छाए रहने के साथ धीमी व मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने दिल्ली में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना जाहिर की है। आपको बता दें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने शुक्रवार को दिल्ली में मध्यम से तेज बारिश की चेतावनी दी थी। यही नहीं मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश की वजह से वॉटर लॉगिंग की समस्या खड़ी होने की बात कही थी।

मुंबई में लगातार कई हादसे, 3 मकान गिरने से 2 की मौत और 2 घायल

#WATCH Delhi: Waterlogging at Minto bridge underpass after heavy rains. Visuals of traffic being diverted from the submerged road pic.twitter.com/rQABgF9zcz — ANI (@ANI) August 28, 2020

सामान्य स्तर 228.2 मिमी की अपेक्षा सात प्रतिशत कम बारिश

आईएमडी के क्षेत्रीय पूर्वानुमान केन्द्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उससे सटे इलाकों में शुक्रवार को मानसून का कम दबाव वाला क्षेत्र बनने की उम्मीद है। मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में अगस्त महीने में अभी तक 213.3 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई है। जोकि इस महीने में सामान्य स्तर 228.2 मिमी की अपेक्षा सात प्रतिशत कम है। मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली में मानसून की शुरुआत एक जून से अब तक 531.9 मिमी बारिश दर्ज की गई है।

Congress Leader Ghulam Nabi Azad का बयान- फिर से हो CWC का चुनाव