Zomato मामले में आया नया मोड, डिलिवरी बॉय कामराज के बयान के बाद हितेशा के खिलाफ एफआइआर दर्ज

सोशल मीडिया पर इन दिनों Zomato डिलिवरी बॉय कामराज का मामला सुर्खियों में है। पिछले दिनों सोशल मीडिया इन्फ्ल्यूएंसर हितेशा चंद्रानी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट कर Zomato डिलिवरी बॉय कामराज पर मारपीट करने का आरोप लगाया था। इस मामले में पुलिस ने कामराज को गिरफ्तार भी किया था। अब इस केस में एक नया मोड आ गया है। दरअसल, कामराज ने हितेशा चंद्रानी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही कामराज के बयान के बाद सोशल मीडिया का माहौल भी बदल गया है। जहां पहले यूजर्स इस मामले में कामराज की आलोचना कर रहे थे, अब यूजर्स उसे सपोर्ट कर रहे हैं। यहां तक की फिल्मी जगत की हस्तियां भी जोमैटो डिलिवरी बॉय के समर्थन में आ गई हैं।

हितेशा के खिलाफ एफआईआर दर्ज

कामराज की शिकायत के बाद पुलिस ने हितेशा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। हितेशा के खिलाफ आईपीसी की धारा 355 (हमला करने), 504 (अपमान) और 506 (आपराधिक धमकी) का मुकदमा दर्ज किया है। कामराज ने पुलिस को दिए बयान में हितेशा के आरोपों से इंकार कर दिया। वहीं कामराज ने पुलिस को बताया कि उसने हितेशा पर हमला नहीं किया बल्कि उन्हें खुद की वजह से चोट लगी है।

कामराज ने दिया यह बयान

कामराज ने पुलिस को बताया कि खाना देर से लेकर पहुंचने पर हितेशा ने उसके साथ बुरा व्हवहार किया और खाने के पैसे भी नहीं दिए। साथ ही उन्होंने बयान में कहा कि जब वह वापस जा रहा था तो हितेशा ने उसके साथ हाथापाई की। इसी दौरान गलती से हितेशा ने अपने नाक पर चोट मार ली। हितेशा को उनकी अंगूठी से ही चोट लगी और खून बहने लगा। कामराज के इस बयान के बाद पुलिस ने हितेशा के खिलाफ मामला दर्ज किया।

Well the eyes says it all... i feel #Kamraj the #ZomatoDeliveryGuy is innocent n i hope he gets justice @zomatoin @zomatocare @zomato pls dont let him lose his job 🙏🏻 https://t.co/43kBSE1hd8