उइगर मुस्लिम पर चीन को बेनकाब करने वालीं भारतीय मूल की पत्रकार मेघा राजगोपालन ने जीता पुलित्जर पुरस्कार

न्यूयॉर्क। उइगुर मुस्लिमों पर चीन लगातार शोषण कर रहा है। कई बार उइगुर मुस्लिमों के साथ शोषण करने की तस्वीरें भी सामने आई है, लेकिन चीन हर बार इससे इनकार करता रहा है। लेकिन भारतीय मूल की एक पत्रकार ने चीन के इस झूठ का पर्दाफाश कर दुनिया के सामने बेनकाब किया है।

अब इस दृढतापूर्ण और साहसपूर्ण कार्य के लिए उस भारतीय मूल की पत्रकार को एशिया के नोबल कहे जाने वाले पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया है। भारतीय मूल की पत्रकार मेघा राजगोपालन को उनके दो सहयोगियों के साथ शिनजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों के लिए गुप्त रूप से बनाए गए चीन के सामूहिक निरोध शिविरों को उजागर करने वाली नवीन खोजी रिपोर्टों के लिए पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया है।

यह भी पढ़ें :- खूब पानी पिलाते हैं, मगर टॉयलेट नहीं जाने देते... चीन में उइगर ही नहीं, इस समुदाय का भी हो रहा उत्पीडऩ

अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में मेघा राजगोपालन को उनके दो सहयोगियों एलिसन किलिंग और क्रिस्टो बुशचेक के साथ यह पुरस्कार दिया गया है। बता दें कि शुक्रवार को पुलित्जर बोर्ड द्वारा पुरस्कार की घोषणा की गई।

एक और भारतीय मूल के पत्रकार ने जीता पुलित्जर

भारतीय मूल के एक और पत्रकार नील बेदी को भी पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया है। नील बेदी को टैम्पा बे टाइम्स के एक संपादक के साथ लिखी गई खोजी कहानियों के लिए स्थानीय रिपोर्टिंग श्रेणी में पुलित्जर दिया गया है। अपने लेख में नील बेदी ने फ्लोरिडा में एक कानून प्रवर्तन अधिकारी द्वारा बच्चों को ट्रैक करने के लिए अधिकार के दुरुपयोग को उजागर किया था।

Am so grateful to our team, to @BuzzFeedNews, @alexcampbell & the organizations that supported us.



Most of all I'm grateful to ex-detainees who told us what happened to them inside Xinjiang's camps. The public owes much to their courage.



Still much more work to be done. https://t.co/IEylM09S5r