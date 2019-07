कश्मीर विवाद पर ट्रंप से मध्यस्थता के लिए PM मोदी के आग्रह का ये है सच, इवांका के वीडियो ने खोला राज

वाशिंगटन। कश्मीर विवाद को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ व्हाइट हाउस में बैठक के दौरान अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दिए गए बयान पर भारत में सियासी हलचल बढ़ गया है। सड़क से लेकर संसद तक विपक्षी दल पीएम मोदी से सफाई की मांग कर रहे हैं।

हालांकि ट्रंप के बयान के फौरन बाद ही भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से इसका खंडन किया गया। जिससे ट्रंप बैकफुट पर नजर आ रहे हैं।

सबसे बड़ी बात की डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी के साथ जिस मुलाकात का जिक्र करते हुए कश्मीर विवाद पर मध्यस्थता की बात की है, उस बैठक में पीएम मोदी ने कश्मीर मुद्दे पर ट्रंप से कोई बात की ही नहीं है।

डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था

बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा था कि दो हफ्ते पहले भारत के पीएम मोदी के साथ उनकी मुलाकात हुई थी, उस दौरान मोदी ने कश्मीर विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता करने का आग्रह किया था।

दरअसल, ट्रंप जापान के ओसाका में पीएम मोदी के साथ हुई मुलाकात का जिक्र करते हुए ये बातें कर रहे थे। लेकिन विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि ओसाका में ट्रंप के साथ पीएम मोदी ने कश्मीर मुद्दे पर कोई बात नहीं की। दोनोें पक्षों की ओर से कश्मीर पर कोई भी बातचीत नहीं हुई है।

अमरीका और भारत के कई अधिकारियों ने यह दावा किया है कि ओसाका में कश्मीर मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं हुई थी। ट्रंप ने इमरान खान के सामने जो कुछ भी कहा गलत है।

इस संबंध में अमरीकी विदेश मंत्रालय की ओर से भी बयान जारी किया गया और ट्रंप के बयान से इतर कहा कि कश्मीर विवाद भारत-पाक के बीच द्विपक्षीय मुद्दा है।

President Trump had a trilateral meeting with Prime Minister Modi and Prime Minister Abe, followed by a bilateral meeting with PM Modi. Here is the readout: pic.twitter.com/xE46ol5kqU