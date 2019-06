पहला दिन कूटनीति के नाम, शपथ ग्रहण में आए विदेशी मेहमानों से रूबरू हुए पीएम मोदी

नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी ( Narendra Modi ) ने गुरुवार को दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में आयोजित भव्य शपथग्रहण समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ( ramnath kovind ) ने पीएम मोदी समेत उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस शपथ समारोह के साक्षी बनने आए बिम्सटेक देशों के प्रमुख भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। शपथ ग्रहण खत्म होने के बाद विदेशी मेहमानों को राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में शानदार भोज दिया गया। इसके तुरंत बाद पीएम मोदी ने विदेशी मेहमानों से मिलने का सिलसिला शुरू कर दिया।

मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए बिम्सटेक देशों के प्रमुख, राष्ट्रपति भवन में शाही मेहमानों का स्वागत

विदेशी मेहमानों से आज हो रही है मुलाकात

शपथ ग्रहण के अगले दिन यानी आज पीएम मोदी का बिम्सटेक मेहमानों के साथ मुलाकात का कार्यक्रम है। आपको बता दें कि पीएम मोदी के शपथ ग्रहण में भाग लेने के लिए बिम्सटेक देशों के कई नेता आए हुए थे। पीएम नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में इस बार BIMSTEC देशों को आमंत्रित किया गया था । बिम्सटेक ( BIMSTEC ) का पूरा नाम Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation है। ये बंगाल की खाड़ी से जुड़े सात देशों का समूह है। सात देशों के बीच तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए यह समूह बनाया गया था।

Delhi: Prime Minister Narendra Modi meets President of Bangladesh Abdul Hamid. Both the leaders will hold a bilateral meeting today. The Bangladesh President was present at the swearing-in ceremony of PM Modi yesterday. pic.twitter.com/HVOjeMDJrq — ANI (@ANI) May 31, 2019

बांग्लादेश के राष्ट्रपति से मिले पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कल पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित थे।

Moving forward, together.



PM @narendramodi and @PMBhutan Lotay Tshering discussed bilateral commitments and agreed to further solidify the traditionally strong ties with a special focus on development partnership and hydropower pic.twitter.com/u6X3gyb6wt — Raveesh Kumar (@MEAIndia) May 31, 2019

भूटान के पीएम से मिले मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में भूटान के प्रधानमंत्री लोटे त्शेरिंग से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आपसी संबंध और दक्षिण एशिया से जुड़े कई मामलों चर्चा की। भूटान के पीएम कल प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय प्रतिबद्धताओं पर चर्चा की।विकास साझेदारी और जल विद्युत पर विशेष ध्यान देने के साथ पारंपरिक रूप से मजबूत संबंधों को और मजबूत करने पर दोनों देशों ने सहमति व्यक्त की।

Delhi: Prime Minister Narendra Modi meets Prime Minister of Nepal KP Sharma Oli at Hyderabad House. Both the leaders will hold a bilateral meeting today. He attended PM Modi's swearing-in ceremony yesterday. pic.twitter.com/f96CzCEhEs — ANI (@ANI) May 31, 2019

यूएई: खास अंदाज में मनाया गया पीएम मोदी के शपथ ग्रहण का जश्न, अबू धाबी के एडनॉक आइकॉनिक टॉवर पर लहराया तिरंगा

पीएम मोदी और केपी ओली के बीच बैठक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने एक दूसरे के साथ कई मुद्दों पर बात की। पीएम मोदी ने नेपाली प्रधानमंत्री को उनके भारत आने का धन्यवाद दिया। उन्होंने कल पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की थी । नेपाली पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी को रुद्राक्ष का उपहार दिया।

Delhi: Prime Minister Narendra Modi meets Prime Minister of Mauritius Pravind Kumar Jugnauth at Hyderabad House. Both the leaders will hold a bilateral meeting today. He attended PM Modi's swearing-in ceremony yesterday. pic.twitter.com/NYn0eTE9Lo — ANI (@ANI) May 31, 2019

प्रवासियों को रोक पाने में नाकामी की सजा, ट्रंप ने मेक्सिको पर लगाए नए टैरिफ

मॉरीशस के प्रधानमंत्री से मुलाकात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगनाथ से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। कल मॉरीशस के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट कर बताया कि प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगनाथ और पीएम मोदी के बीच एक अच्छी बैठक हुई। दोनों नेताओं के बीच विकास, सहयोग सहित कई द्विपक्षीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान हुआ। दोनों नेता हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा और साझा सामरिक दृष्टि के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगनाथ इस वर्ष की शुरुआत में प्रवासी भारतीय दिवस में मुख्य अतिथि भी थे।

Strengthening ties with Sri Lanka.



PM @narendramodi and President @MaithripalaS held talks at Hyderabad House.



The two leaders discussed various aspects of improving India-Sri Lanka cooperation. pic.twitter.com/Bs6OfSBtzn — PMO India (@PMOIndia) May 31, 2019

श्रीलंका के राष्ट्रपति सिरीसेना को नहीं थी ईस्टर संडे हमलों की पूर्व जानकारी

श्रीलंका के राष्ट्रपति से मिले पीएम मोदी

विदेशी नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकों की पहली श्रृंखला में आज पीएम ने हैदराबाद हाउस में श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने गर्म जोशी के साथ बैठक की। बैठक में दोनों राष्ट्र प्रमुखों के बीच कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम नरेंद्र मोदी और श्रीलंकाई राष्ट्रपति की यह मुलाकात हैदराबाद हाउस में हुई। बता दें कि श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कल पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई दी और क्षेत्र में शांति, समृद्धि और सुरक्षा के लिए दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की अपनी इच्छा दोहराई।

The spirit of friendship!



In his first engagement after being sworn in, PM @narendramodi met Kyrgyz President, Sooronbay Jeenbekov, who attended the oath taking ceremony as the #SCO Chair. @IndiaInKyrgyz @MFA_Kyrgyzstan pic.twitter.com/SKxg9oCGuH — Raveesh Kumar (@MEAIndia) May 30, 2019

अफगानिस्तान: काबुल के पुल-ए-चरखी रोड पर बम धमाका, कई लोगों के हताहत होने की आशंका

किर्गिज राष्ट्रपति के साथ बैठक

शपथ ग्रहण समारोह के बाद पीएम मोदी ने गुरुवार को किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सोरोनबाय जेनेबकोव के साथ विचार विर्मश किया। पीएम ने किर्गिज गणराज्य के राष्ट्रपति सोरोनबाय जेनेबकोव के साथ कई मुद्दों पर व्यापक वार्ता की। दोनों नेताओं ने नागरिकों के पारस्परिक लाभ के लिए सहयोग में विविधता लाने पर विचार-विमर्श किया। आपको बता दें कि जहां बिम्सटेक के नेता शपथ ग्रहण के बाद रुके रहे, वहीं किर्गिज राष्ट्रपति को अन्य व्यस्तताओं के चलते अपने देश वापस लौटना था। इसलिए पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद ही उन्होंने मोदी से मुलाकात की थी।

