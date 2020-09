स्टडी से खुलासा: Corona Infection खतरे को बढ़ा सकती है बॉडी में Vitamin D deficiency

नई दिल्ली। भारत समेत ( Coronavirus in india ) पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ( Coronavirus Case ) के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अकेले भारत कही बात करें तो यहां कोरोना केसों की संख्या 39 लाख के पार निकल गई है। वहीं, एक्सपर्ट्स की मानें तो कोरोना वायरस ( Coronavirus Outbreak ) की चपेट में ऐसे लोग जल्दी आ रहे हैं, जो या तो पहले से ही बीमार हैं या फिर उनका इम्यून सिस्टम ( Immune system ) मजबूत है। इस बीच कोरोना को लेकर हुई एक नई स्टडी में सामने आया है कि विटामिन डी की कमी ( Vitamin D deficiency ) के चलते कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। दरअसल, विटामिन डी एक ऐसा हार्मोन है, जिसका निर्माण हमारी स्कीन Sun light यानी सूरज की रोशनी के संपर्क में आने के बाद करती है। विटामिन डी बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा को कंट्रोल करने में सहायक होता है। विटामिन डी हड्डियों, दांतों और मांसपेशियों को हेल्दी रखने आवश्यक है।

JAMA Network Open Magazine में पब्ल्स्डि एक रिपोर्ट में Researchers ने कोरोना वायरस के संक्रमण का विटामिन डी की कमी से संबंध बताया है। University of Chicago of America से जुड़ी इस स्टडी के प्रमुख रिसर्चर्स डेविड मेल्टजर ने जानकारी देते हुए बताया कि इम्यून सिस्टम ( बॉडी की रोग प्रतिरोधक प्रणाली) के फंक्शन के लिए विटामिन डी महत्वपूर्ण होता है। क्यों यह पहले ही सामने आ चुका है कि विटामिन डी सप्लीमेंट से the respiratory system में वायरल संक्रमण के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

रिसर्चर्स की टीम ने यह स्टडी 489 मरीजों पर की, जिसमें यह निष्कर्ष निकलकर सामने आया। दरअसल, स्टडी में शामिल किए गए मरीजों में विटामिन डी के लेवल को चेक किया गया। इस स्टडी से पता चला कि जिन मरीजों की बॉडी में विटामिन डी का अभाव था, उनमें सामान्य लोगों के मुकाबले कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा दो गुना अधिक था।