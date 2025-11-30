Breaking News: एक-एक कर लोगों को रौंदती चली गई रोडवेज बस! 5 की मौके पर ही दर्दनाक मौत; 5 से ज्यादा घायल

स्थानीय लोगों के मुताबिक, हाईवे पर अक्सर तेज रफ्तार वाहन चलते हैं। जिस कारण यह क्षेत्र हादसों का हॉटस्पॉट बन चुका है। बताया जा रहा है कि टेंपो में सवार सभी लोग कटघर इलाके के रफातपुर गांव में एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने आए थे और वापस लौट रहे थे। पुलिस ने बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हादसे ने पूरे क्षेत्र में मातम का माहौल बना दिया है।