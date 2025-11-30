Patrika LogoSwitch to English

मुरादाबाद

Breaking News: एक-एक कर लोगों को रौंदती चली गई रोडवेज बस! 5 की मौके पर ही दर्दनाक मौत; 5 से ज्यादा घायल

Breaking News: एक-एक कर रोडवेज बस ने 5 लोगों को रौंद दिया। हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 5 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं।

मुरादाबाद

Harshul Mehra

Nov 30, 2025

एक-एक कर लोगों को रौंदती चली गई रोडवेज बस! फोटो सोर्स- AI

Breaking News: यूपी के मुरादाबाद में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कटघर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार रोडवेज बस ने सवारियों से भरे टेंपो को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि टेंपो के परखच्चे उड़ गए और उसमें बैठे कई लोग सड़क पर जा गिरे।

मुरादाबाद सड़क हादसे में 5 की मौत

मृतकों की पहचान संजू, सीमा, आरती, अभय और सुमन के रूप में हुई है। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस के अनुसार बस और टेंपो दोनों को कब्जे में लेकर हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।

सभी शादी से लौट रहे थे

स्थानीय लोगों के मुताबिक, हाईवे पर अक्सर तेज रफ्तार वाहन चलते हैं। जिस कारण यह क्षेत्र हादसों का हॉटस्पॉट बन चुका है। बताया जा रहा है कि टेंपो में सवार सभी लोग कटघर इलाके के रफातपुर गांव में एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने आए थे और वापस लौट रहे थे। पुलिस ने बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हादसे ने पूरे क्षेत्र में मातम का माहौल बना दिया है।

कुछ घायलों की स्थिति नाजुक

घायल 6 लोगों को स्थानीय पुलिस और राहगीरों की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। जहां उन्हें गंभीर हालत में भर्ती किया गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक कुछ घायलों की स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है और उन्हें विशेष निगरानी में रखा गया है।

हादसा कैसे हुआ?

प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो, रोडवेज बस तेज रफ्तार में थी और सामने से आ रहे टेंपो को सीधी टक्कर मार बैठी। जिसमें 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 6 को गंभीर चोटें आईं। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। मामले की जांच जारी है।

Published on:

30 Nov 2025 05:33 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / Breaking News: एक-एक कर लोगों को रौंदती चली गई रोडवेज बस! 5 की मौके पर ही दर्दनाक मौत; 5 से ज्यादा घायल

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

