Moradabad News: दहेज में कार ना मिलने पर नवविवाहिता को पिला दिया तेजाब, जानिए पूरा मामला

Dowry Death Moradabad:मुरादाबाद में दहेज उत्पीड़न का एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। थाना मझोला क्षेत्र के सम्राट अशोक नगर में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका के मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि दहेज में कार की मांग पूरी नहीं होने पर उनकी बेटी को लगातार प्रताड़ित किया गया और आखिरकार उसे तेजाब पिलाकर मौत के घाट उतार दिया गया। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।