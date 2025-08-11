11 अगस्त 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुरादाबाद

1.5 किलोमीटर तक बाढ़ के पानी में बहने वाले शख्स के लिए पेड़ बना ‘सहरा’; 22 घंटे तक फंसे रहने वाले शख्स ने बताया पूरा किस्सा

UP News: उत्तर प्रदेश में एक युवक बाढ़ के पानी में डेढ़ किलोमीटर तक बह गया। 22 घंटे तक वह पेड़ पर अटका रहा। जान बचने के बाद शख्स ने पूरा किस्सा बताया। जानिए शख्स ने क्या कहा?

मुरादाबाद

Harshul Mehra

Aug 11, 2025

Moradabad News
1.5 किलोमीटर तक बाढ़ के पानी में बह गया शख्स। फोटो सोर्स-X

UP News: उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। इसी बीच एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बाढ़ के पानी में डेढ़ किलोमीटर तक बह गए युवक की जान एक पेड़ की वजह से बच गई।

रामगंगा नदी में गिरा युवक

दरअसल, मुरादाबाद के मूंढापांडे थाना इलाके में एक युवक रामगंगा नदी में गिर गया था। युवक का नाम सतपाल (25) बताया जा रहा है जो संभल जिले का निवासी है। सतपाल का पैर रामगंगा नदी का पुल पार करते समय फिसल गया और वह नदी में आई बाढ़ के साथ बह गया। नदी का बहाव तेज होने के कारण सतपाल डेढ़ किलोमीटर बहता चला गया।

ये भी पढ़ें

26 लेनदेन में ट्रांसफर किए 2,96,43,437 रुपये; इंस्टाग्राम चलाते हैं तो खबर को नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी!
लखनऊ
UP Crime

22 घंटे तक पेड़ पर बैठा रहा युवक

इसी दौरान शख्स के हाथ एक यूकेलिप्टस के पेड़ की टहनी लग गई। जिसका सहारा लेकर वह जैसे-तैसे पेड़ पर चढ़ गया। 22 घंटे तक युवक पेड़ पर चिपका बैठा रहा। शख्स हार मान चुका था और उसने सोच लिया था कि वह अब जिंदा नहीं बचने वाला है। हालांकि करीब 3 घंटे चले SDRF के रेस्क्यू ऑपरेशन की वजह से शख्स की जान बच गई।

कॉल कर भाई को युवक ने बताई पूरी घटना

शख्स के मुताबिक, वह शनिवार शाम करीब 7 बजे मूंढापांडे के गांव राझेड़ा अपनी नानी के घर जाने के लिए निकला। उसका पैर 9 बजे के आसपास रामगंगा का पुल पार करते फिसल गया। जिससे वह नदी में गिर गया। जैसे-तैसे उसने पेड़ की टहनी पकड़ी और वह उस पर चढ़ गया। युवक ने अपने मोबाइल को डूबने से बचा लिया था। पेड़ पर चढ़ते ही उसने अपने भाई वीरपाल को कॉल पर पूरी घटना बताई। हालांकि लोकेशन भेजने से पहले ही शख्स का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया।

5 टीमों ने किया शख्स का रेस्क्यू

मामले को गंभीरता से लेते हुए शख्स के भाई वीरपाल ने पुलिस को मामले की सूचना दी। रविवार तक सतपाल का कोई पता नहीं चल सका। दलतपुर चौकी इंचार्ज धर्मेंद्र कुमार ने मोबाइल का CDR निकलवाया। लोकेशन मिलते ही शख्स के रेस्क्यू के लिए 5 टीमें बनाई गईं। 3 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद उसे बचा लिया गया। इस दौरान सतपाल ने कहा कि अगर SDRF और पुलिस की टीम नहीं होती तो वह नहीं बच पाता।

ये भी पढ़ें

‘तू चेकिंग में चालान बहुत करता है’; दारोगा की फाड़ी वर्दी….मोबाइल छीना और लाठी-डंडों से दे दना दन कूटा!
अलीगढ़
UP Crime

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

11 Aug 2025 03:33 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / 1.5 किलोमीटर तक बाढ़ के पानी में बहने वाले शख्स के लिए पेड़ बना ‘सहरा’; 22 घंटे तक फंसे रहने वाले शख्स ने बताया पूरा किस्सा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.