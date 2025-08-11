1.5 किलोमीटर तक बाढ़ के पानी में बहने वाले शख्स के लिए पेड़ बना ‘सहरा’; 22 घंटे तक फंसे रहने वाले शख्स ने बताया पूरा किस्सा

शख्स के मुताबिक, वह शनिवार शाम करीब 7 बजे मूंढापांडे के गांव राझेड़ा अपनी नानी के घर जाने के लिए निकला। उसका पैर 9 बजे के आसपास रामगंगा का पुल पार करते फिसल गया। जिससे वह नदी में गिर गया। जैसे-तैसे उसने पेड़ की टहनी पकड़ी और वह उस पर चढ़ गया। युवक ने अपने मोबाइल को डूबने से बचा लिया था। पेड़ पर चढ़ते ही उसने अपने भाई वीरपाल को कॉल पर पूरी घटना बताई। हालांकि लोकेशन भेजने से पहले ही शख्स का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया।