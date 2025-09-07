फ्रीजर में डाल दिया 15 दिन का बेटा; ‘ममता की मूरत’ ने क्यों किया क्रूर कांड?

पूरा मामला मुरादाबाद जिले के करुला इलाके का बताया जा रहा है। डॉक्टर्स की माने तो जिस महिला ने ऐसा किया वह मानसिक रूप से बीमार है। 15 दिन पहले ही महिला ने बच्चे को जन्म दिया था। प्रसव के बाद महिला को पोस्टपार्टम साइकोसिस (Postpartum Psychosis)नामक बीमारी हो गई। घटना शुक्रवार की बताई जा रही है।