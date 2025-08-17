मुरादाबाद पुलिस लाइन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन! आने वाली पीढ़ी को समझाई पर्वों की महत्वता, नन्हें मुन्नों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा

Police line janmashtami celebration in Moradabad: यूपी की मुरादाबाद पुलिस लाइन में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व इस बार कुछ अलग ही अंदाज़ में मनाया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों के साथ-साथ उनके परिजन भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सभी ने पूरे उत्साह और भक्ति भाव के साथ कान्हा जी का जन्मोत्सव मनाया।