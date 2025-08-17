Patrika LogoSwitch to English

मुरादाबाद

मुरादाबाद पुलिस लाइन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन! आने वाली पीढ़ी को समझाई पर्वों की महत्वता, नन्हें मुन्नों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा

Police Line Janmashtami News: मुरादाबाद पुलिस लाइन में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भव्य तरीके से मनाया गया। इंद्रधनुषी छटा और तिरंगे के संगम में देव-भक्ति व देश-भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। प्रसाद वितरण और जयकारों के बीच कान्हा जी का जन्मोत्सव भक्तिमय माहौल में संपन्न हुआ।

मुरादाबाद

Mohd Danish

Aug 17, 2025

moradabad police line janmashtami celebration dig daughter performance
मुरादाबाद पुलिस लाइन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन!

Police line janmashtami celebration in Moradabad: यूपी की मुरादाबाद पुलिस लाइन में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व इस बार कुछ अलग ही अंदाज़ में मनाया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों के साथ-साथ उनके परिजन भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सभी ने पूरे उत्साह और भक्ति भाव के साथ कान्हा जी का जन्मोत्सव मनाया।

बच्चों ने दी शानदार प्रस्तुतियां

कार्यक्रम का सबसे बड़ा आकर्षण बच्चों की रंगारंग प्रस्तुतियां रहीं। खास बात यह रही कि मुरादाबाद DIG की बेटी ने भी मंच पर नृत्य प्रस्तुत कर सबका दिल जीत लिया। स्कूली बच्चों ने भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया।

नई पीढ़ी को सिखाई गई पर्वों की महत्वता

वहीं दूसरी ओर जन्माष्टमी महोत्सव में छोटे-छोटे बच्चों ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर आयोजक नेहा मेहरोत्रा का कहना था कि इस प्रकार के पर्व समाज को जोड़ते हैं और बच्चों को हमारी संस्कृति और परंपराओं का महत्व समझाते हैं।

तिरंगा और कान्हा की झांकी बनी आकर्षण

इस बार का आयोजन खास इसलिए भी रहा क्योंकि इसमें देशभक्ति और देवभक्ति दोनों का अनोखा संगम देखने को मिला। तिरंगे की छटा और कृष्ण जन्म की झांकी ने सबका मन मोह लिया। "जय श्रीकृष्ण" और "भारत माता की जय" के जयकारों से पूरा पुलिस लाइन परिसर गूंज उठा।

प्रसाद और भोग से बंटी खुशियां

पर्व के अंत में सभी श्रद्धालुओं ने मिलकर भगवान को खीर, तिल के लड्डू, गोले की कतली और फल चरणामृत का भोग अर्पित किया। इसके बाद प्रसाद सभी को वितरित किया गया। पूरे आयोजन में भक्तिमय और सौहार्दपूर्ण वातावरण देखने को मिला।

शुभकामनाएं और संकल्प

कार्यक्रम में मौजूद नेहा मेहरोत्रा ने सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस प्रकार के पर्व हमें आपस में जोड़ते हैं और समाज में प्रेम और भाईचारे का संदेश देते हैं। उन्होंने प्रण लिया कि सभी पर्व इसी धूमधाम और सामूहिकता के साथ मनाए जाएंगे।

Published on:

17 Aug 2025 12:13 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / मुरादाबाद पुलिस लाइन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन! आने वाली पीढ़ी को समझाई पर्वों की महत्वता, नन्हें मुन्नों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा

