Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

पाकिस्तान के खिलाफ रिंकू सिंह के विनिंग शॉट पर मंगेतर का रिएक्शन, सांसद प्रिया सरोज ने फोटो शेयर कर लिखी ये बात

Rinku singh winning shot in asia cup: भारत ने एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। रिंकू सिंह ने आखिरी बॉल पर धमाकेदार विनिंग शॉट लगाकर टीम को जीत दिलाई। उनकी मंगेतर सांसद प्रिया सरोज ने वीडियो कॉल के जरिए बधाई दी।

less than 1 minute read

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Sep 29, 2025

Rinku singh winning shot in asia cup

Rinku singh winning shot in asia cup | Image Source - 'X' @PriyaSarojMP

Rinku singh winning shot in asia cup priya saroj congratulations: भारत ने एशिया कप 2025 के फाइनल मैच में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। इस रोमांचक मैच का निर्णायक क्षण तब आया जब रिंकू सिंह ने आखिरी बॉल पर विनिंग शॉट लगाया। दुबई में खेले गए इस मैच में दर्शक और देशभर के क्रिकेट प्रेमी जीत के जश्न में डूब गए।

मंगेतर प्रिया सरोज ने जताई खुशी

विनिंग शॉट के तुरंत बाद रिंकू सिंह की मंगेतर और सांसद प्रिया सरोज ने वीडियो कॉल के जरिए उन्हें बधाई दी। इस मौके की फोटो उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा की और इंडिया-इंडिया लिखकर देश के लोगों के साथ अपनी खुशी बांटी। साथ ही उन्होंने टीम इंडिया के खिलाड़ियों का पोस्टर शेयर कर टीम के प्रदर्शन की सराहना की।

रिंकू ने टूर्नामेंट में खेली सिर्फ एक बॉल

रिंकू सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि उन्होंने टूर्नामेंट में सिर्फ एक ही बॉल खेली। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि “जितना भी मौका मिलता है, उतना ही अपनी टीम के लिए योगदान देता हूं। आज आखिरी बॉल पर एक रन चाहिए था और वही शॉट लग गया। सबको पता है कि मैं फिनिशर हूं और आज वही मौका मिला। एक ही बॉल खेली और टीम जीत गई, माहौल शानदार है।”

रिंकू सिंह ने कहा कि उन्हें लगता है कि भगवान ने सबकुछ लिख रखा होता है। उन्होंने एशिया कप शुरू होने से पहले एक नोट लिखा था जिसमें उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि विनिंग शॉट उन्हीं के हाथों से आएगा। यह विश्वास उन्हें जीत दिलाने में अहम साबित हुई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

29 Sept 2025 01:23 pm

Published on:

29 Sept 2025 12:34 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / पाकिस्तान के खिलाफ रिंकू सिंह के विनिंग शॉट पर मंगेतर का रिएक्शन, सांसद प्रिया सरोज ने फोटो शेयर कर लिखी ये बात

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

एशिया कप 2025

भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को चटाई धूल, सीएम योगी, सपा मुखिया और यूपी पुलिस ने अपने स्टाइल में दी बधाई

india wins asia cup 2025 defeats pakistan final celebration
मुरादाबाद

UP Rains: अगले 100 घंटे में तांडव मचाएगी बारिश, इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

up rains forecast dussehra rainfall relief from heat humidity october
मुरादाबाद

सांसद चंद्रशेखर बोले, ‘बरेली में लोगों के साथ अन्याय हुआ, जरूरत पड़ी तो आजाद समाज पार्टी करेगी आंदोलन’

मुरादाबाद

8 साल की मासूम से हैवानियत, मुरादाबाद पुलिस ने एनकाउंटर में दबोचा दरिंदगी करने वाला शैतान; पैर में मारी गोली

moradabad police encounter arrests shariq in child molestation case
मुरादाबाद

यूपी में मानसून की आखिरी दस्तक! बंगाल की खाड़ी में सक्रिय वेदर सिस्टम से कई जिलों में तूफानी बारिश की चेतावनी

CG Weather News: आसमान में छाई रही काली घटा, तेज हवा के साथ कुछ क्षेत्रों में हुई रिमझिम बारिश...(photo-patrika)
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.