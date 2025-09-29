पाकिस्तान के खिलाफ रिंकू सिंह के विनिंग शॉट पर मंगेतर का रिएक्शन, सांसद प्रिया सरोज ने फोटो शेयर कर लिखी ये बात

Rinku singh winning shot in asia cup | Image Source - 'X' @PriyaSarojMP
Rinku singh winning shot in asia cup priya saroj congratulations: भारत ने एशिया कप 2025 के फाइनल मैच में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। इस रोमांचक मैच का निर्णायक क्षण तब आया जब रिंकू सिंह ने आखिरी बॉल पर विनिंग शॉट लगाया। दुबई में खेले गए इस मैच में दर्शक और देशभर के क्रिकेट प्रेमी जीत के जश्न में डूब गए।
विनिंग शॉट के तुरंत बाद रिंकू सिंह की मंगेतर और सांसद प्रिया सरोज ने वीडियो कॉल के जरिए उन्हें बधाई दी। इस मौके की फोटो उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा की और इंडिया-इंडिया लिखकर देश के लोगों के साथ अपनी खुशी बांटी। साथ ही उन्होंने टीम इंडिया के खिलाड़ियों का पोस्टर शेयर कर टीम के प्रदर्शन की सराहना की।
रिंकू सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि उन्होंने टूर्नामेंट में सिर्फ एक ही बॉल खेली। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि “जितना भी मौका मिलता है, उतना ही अपनी टीम के लिए योगदान देता हूं। आज आखिरी बॉल पर एक रन चाहिए था और वही शॉट लग गया। सबको पता है कि मैं फिनिशर हूं और आज वही मौका मिला। एक ही बॉल खेली और टीम जीत गई, माहौल शानदार है।”
रिंकू सिंह ने कहा कि उन्हें लगता है कि भगवान ने सबकुछ लिख रखा होता है। उन्होंने एशिया कप शुरू होने से पहले एक नोट लिखा था जिसमें उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि विनिंग शॉट उन्हीं के हाथों से आएगा। यह विश्वास उन्हें जीत दिलाने में अहम साबित हुई।
एशिया कप 2025