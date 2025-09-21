समाजवादी पार्टी के नेता ST हसन का बड़ा बयान, बोले- डोनाल्ड ट्रंप को मनोचिकित्सक की जरूरत

ST Hasan On Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) द्वारा H-1B वीजा धारकों के लिए शुल्क बढ़ाने के फैसले पर समाजवादी पार्टी के नेता ST हसन ने प्रतिक्रिया दी। ST हसन ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति को मनोचिकित्सक की मदद लेनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारतीयों और हमारे देश को निशाना बना रहे हैं। ट्रंप यह भी दावा करते हैं कि वह PM मोदी के करीबी दोस्त हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति को मनोचिकित्सक की मदद लेनी चाहिए। किसी भी नुकसान से हम उबर सकते हैं लेकिन, इसके परिणाम अमेरिका को भी भुगतने होंगे।
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि PM मोदी ने अबकी बार ट्रंप सरकार के नारे भी लगाए थे। बिल्कुल विफल हमारी विदेश नीति रही है। अमेरिका से ना दोस्ती अच्छी है, ना ही दुश्मनी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी सही कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कमजोर हैं उनका मैं समर्थन करता हूं।
बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप ने H-1B वीजा प्रोग्राम में बड़े बदलाव करने के लिए एक घोषणा पत्र पर साइन किए हैं। इस पत्र के मुताबिक, अब प्रत्येक आवेदन के लिए प्रति वर्ष 1,00,000 डॉलर का शुल्क देना होगा। ट्रंप का कहना है कि इसका उद्देश्य विदेशी कामगारों की बजाय अमेरिकी लोगों को नौकरी देना है।