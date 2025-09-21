समाजवादी पार्टी के नेता ST हसन का बड़ा बयान, बोले- डोनाल्ड ट्रंप को मनोचिकित्सक की जरूरत

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्‍होंने कहा कि PM मोदी ने अबकी बार ट्रंप सरकार के नारे भी लगाए थे। बिल्‍कुल विफल हमारी विदेश नीति रही है। अमेरिका से ना दोस्‍ती अच्‍छी है, ना ही दुश्‍मनी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी सही कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कमजोर हैं उनका मैं समर्थन करता हूं।