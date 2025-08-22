UP roadways driver recruitment 450 vacancies Sarkari Naukri: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) ने मुरादाबाद मंडल में संविदा चालकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। निगम ने 450 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है। इसके तहत 4 सितंबर 2025 को मुरादाबाद लाजपत नगर स्थित क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय में रोजगार मेला आयोजित होगा। इस रोजगार मेले में बड़ी संख्या में चालक वर्ग भाग लेगा। निगम का मानना है कि भर्ती से बस संचालन और बेहतर होगा और स्थानीय स्तर पर युवाओं को रोजगार मिलेगा।
भर्ती की शर्तों के मुताबिक, उम्मीदवार की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा आठवीं पास होना चाहिए। आयु सीमा न्यूनतम 23 वर्ष 6 माह और अधिकतम 58 वर्ष तय की गई है। उम्मीदवार की ऊंचाई कम से कम 5 फुट 3 इंच होनी चाहिए। साथ ही, दो साल पुराना भारी वाहन ड्राइविंग लाइसेंस (Heavy Vehicle DL) अनिवार्य किया गया है।
उम्मीदवारों को आवेदन के समय आधार कार्ड, शैक्षिक प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और दो पासपोर्ट साइज फोटो साथ लानी होंगी। सभी दस्तावेजों में पिता का नाम और जन्मतिथि समान होना आवश्यक है। वहीं, जिन उम्मीदवारों को पहले निगम से भ्रष्टाचार या कदाचार के मामलों में निकाला गया है, वे भर्ती प्रक्रिया के लिए पात्र नहीं होंगे।
चालकों को 2.06 रुपये प्रति किमी के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। अगर कोई चालक महीने में कम से कम 22 दिन और 5000 किमी ड्यूटी करता है तो उसे 3,000 रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। लगातार मानक पूरा करने वाले चालकों को 1,500 रुपये अतिरिक्त भत्ता भी मिलेगा।
दो वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद चालकों को 17,726 से 20,726 रुपये प्रति माह वेतन (EPF कटौती के बाद) मिलेगा। इसके साथ ही, निगम उन्हें परिवारिक फ्री पास, नाइट स्टे भत्ता और एक करोड़ रुपये का दुर्घटना बीमा भी देगा। ड्यूटी के दौरान मृत्यु पर चालक के परिवार को 5 लाख रुपये का अननेम्ड दुर्घटना बीमा और 7.5 लाख रुपये यात्री राहत योजना के तहत सहायता राशि मिलेगी।
भर्ती की प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे पहले रोजगार मेले में अभ्यर्थियों का ट्रेड टेस्ट होगा। इसमें सफल उम्मीदवारों को दिल्ली के वजीराबाद रोड स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड रिसर्च सेंटर में दूसरा टेस्ट देना होगा। चयनित अभ्यर्थियों से 2000 रुपये प्रतिभूति राशि लेकर अनुबंध किया जाएगा। इसके बाद उन्हें प्रशिक्षण उपरांत बस संचालन सौंपा जाएगा।
सभी इच्छुक उम्मीदवारों को 4 सितंबर 2025 को सुबह 10 बजे मुरादाबाद के लाजपत नगर स्थित क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय पहुंचना होगा। वहां वे अपने सभी मूल दस्तावेज और उनकी प्रमाणित प्रतियां जमा करेंगे। चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के बाद उत्तर प्रदेश रोडवेज में संविदा चालक के रूप में नियुक्त किया जाएगा।