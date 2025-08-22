UP roadways driver recruitment 450 vacancies Sarkari Naukri: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) ने मुरादाबाद मंडल में संविदा चालकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। निगम ने 450 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है। इसके तहत 4 सितंबर 2025 को मुरादाबाद लाजपत नगर स्थित क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय में रोजगार मेला आयोजित होगा। इस रोजगार मेले में बड़ी संख्या में चालक वर्ग भाग लेगा। निगम का मानना है कि भर्ती से बस संचालन और बेहतर होगा और स्थानीय स्तर पर युवाओं को रोजगार मिलेगा।