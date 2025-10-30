UPSC छात्र ने गर्लफ्रेंड के कर लिए प्राइवेट वीडियो रिकॉर्ड; क्राइम सीरीज देखने के बाद अमृता ने रची हत्या की साजिश

बता दें कि मई 2025 में दिल्ली में UPSC की तैयारी कर रहे रामकेश मीणा और फॉरेंसिक साइंस की छात्रा अमृता चौहान एक साथ रहने लगे। दोनों के रिश्तों में सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी दौरान अमृता को पता चला कि रामकेश के पास उसके कई प्राइवेट वीडियो हैं। जिन्हें उसने बिना अनुमति के रिकॉर्ड किया था। अमृता ने कई बार उन्हें डिलीट करने को कहा, लेकिन रामकेश मना कर दिया। इस बात से परेशान होकर अमृता ने अपने पूर्व प्रेमी सुमित कश्यप और उसके दोस्त संदीप कुमार से मदद मांगी।तीनों ने मिलकर रामकेश की हत्या की साजिश रची। सुमित कश्यप और अमृता दोनों मुरादाबाद के रहने वाले हैं।