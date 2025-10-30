Patrika LogoSwitch to English

UPSC छात्र ने गर्लफ्रेंड के कर लिए प्राइवेट वीडियो रिकॉर्ड; क्राइम सीरीज देखने के बाद अमृता ने रची हत्या की साजिश

Ramkesh Murder Case Update: UPSC छात्र ने गर्लफ्रेंड के प्राइवेट वीडियो गुपचुप तरीके से रिकॉर्ड कर लिए। जिसके बाद अमृता ने अपने प्रेमी की हत्या की साजिश रची। मामले में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं।

मुरादाबाद

image

Harshul Mehra

Oct 30, 2025

upsc student murder case update ramkesh recorded private videos of girlfriend amrita

UPSC छात्र ने गर्लफ्रेंड के कर लिए प्राइवेट वीडियो रिकॉर्ड। फोटो सोर्स-Ai

Ramkesh Murder Case Update: दिल्ली में UPSC की तैयारी कर रहे छात्र रामकेश मीणा की खौफनाक मौत ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। शुरुआत में यह माना जा रहा था कि यह AC ब्लास्ट का हादसा हो सकता है, लेकिन मामले में काफी डरावना और चौंकाने वाला सच सामने आया।

सोची-समझी साजिश के तहत छात्र की हत्या

21 साल की अमृता चौहान जो फॉरेंसिक साइंस की छात्रा थी उसी ने अपने लिव-इन पार्टनर और UPSC एस्पिरेंट रामकेश मीणा का मर्डर किया। सोची-समझी साजिश के तहत छात्र ने अपने प्रेमी की हत्या की।

पूर्व प्रेमी से मांगी मदद

इस योजना में अमृता ने अपने पूर्व प्रेमी सुमित कश्यप और उसके साथी संदीप कुमार को भी शामिल किया था। हत्या से लगभग डेढ़ साल पहले ही अमृता के माता-पिता ने एक समाचार पत्र में विज्ञापन जारी कर उसे परिवार से अलग कर दिया था। इस विज्ञापन को कोर्ट में सबूत के रूप में पेश किया गया है।

रामकेश के पास थे अमृता के प्राइवेट वीडियोज

बता दें कि मई 2025 में दिल्ली में UPSC की तैयारी कर रहे रामकेश मीणा और फॉरेंसिक साइंस की छात्रा अमृता चौहान एक साथ रहने लगे। दोनों के रिश्तों में सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी दौरान अमृता को पता चला कि रामकेश के पास उसके कई प्राइवेट वीडियो हैं। जिन्हें उसने बिना अनुमति के रिकॉर्ड किया था। अमृता ने कई बार उन्हें डिलीट करने को कहा, लेकिन रामकेश मना कर दिया। इस बात से परेशान होकर अमृता ने अपने पूर्व प्रेमी सुमित कश्यप और उसके दोस्त संदीप कुमार से मदद मांगी।तीनों ने मिलकर रामकेश की हत्या की साजिश रची। सुमित कश्यप और अमृता दोनों मुरादाबाद के रहने वाले हैं।

शव की पहचान करने में हुई मुश्किल

5 अक्टूबर की रात अमृता, सुमित और संदीप दिल्ली पहुंचे। CCTV फुटेज में मास्क पहने हुए शख्स रामकेश के अपार्टमेंट बिल्डिंग में घुसते नजर आ रहे हैं। इसके कुछ देर बाद एक लड़की भी अंदर जाती हुई नजर आ रही है। रात लगभग 2:57 बजे अमृता और एक व्यक्ति बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं और इसके कुछ ही मिनटों बाद, जोरदार धमाका हो जाता है।रामकेश का शव आग में इतना जल चुका था कि उसकी पहचान करने में मुश्किल हो रही थी। यह घटना शुरुआत में एक हादसे जैसी लग रही थी, लेकिन जांच में यह स्पष्ट हुआ कि यह एक सोची-समझी साजिश के तहत की गई हत्या थी।

तीनों आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

हत्या के कुछ दिन बाद पुलिस को मामले की सच्चाई पता चली और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 18 अक्टूबर को अमृता, 21 अक्टूबर को सुमित और 23 को संदीप को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की माने तो अमृता ने घटना को अंजाम देने से पहले क्राइम सीरीज भी देखी थी।

संघ लोक सेवा आयोग

#Crime

crime

crime news

crimenews

murder news

up crime news

up news

UP News Hindi

