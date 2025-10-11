ट्रैक्टर के नीचे 2 घंटे दबा रहा युवक, बोला-पत्नी के करवाचौथ व्रत ने बचाया

Karwa Chauth miracle husband survives tractor accident (फोटो- सोशल मीडिया)
Tractor Accident: पत्नी के सतीत्व में शक्ति हो तो वह बड़ी से बड़ी अनहोनी को भी टाल देती है। ताजा वाकया मुरैना के देवगढ़ थाना क्षेत्र का है। जहां करवा चौथ (Karwa Chauth) पर छत्तरपुरा में खाद लेने आए एक युवक के ट्रैक्टर को पीछे से आए तेज रफ्तार कैंटर चालक ने टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि ट्रैक्टर दो गुलाट खाकर खंती में पलट गया। गनीमत रही कि 2 घंटे ट्रैक्टर के नीचे दबे रहने के बाद भी वह सकुशल बाहर आ गया। (mp news)
जानकारी के अनुसार देवगढ़ निवासी भानु सिकरवार (21) पुत्र मोहन सिंह सिकरवार की शादी 14 फरवरी 2025 को मदाईपुरा बाड़ी राजस्थान निवासी अंजली से हुई थी। शुक्रवार को अंजली का पहला करवाचौथ व्रत था। सुबह जब भानु घर से ट्रैक्टर लेकर खाद लेने निकला तो पत्नी ने कहा कि जल्दी घर आना, आज मेरा करवाचौथ का पहला वत है।
पत्नी को आश्वस्त कर भानु ट्रैक्टर लेकर नहर किनारे की रोड पर स्थित छत्तरपुरा पहुंच गया। सुबह 11 बजे उसने अपना ट्रैक्टर सड़क किनारे खड़ा किया ही था कि पीछे से आ रहे तेज रफ्तार कैंटर ने टक्कर मार दी। टक्कर से भानु का ट्रैक्टर दो गुलाटी खाकर खंती में जा पलटा, जिसके नीचे भानु दब गया। (mp news)
ट्रैक्टर व कैंटर की भिड़ंत की सूचना मिलते ही भानु के परिजन अन्य ग्रामीणों के साथ मौके पर आए और उन्होंने भानु की तलाश की लेकिन उसका कहीं अता-पता नहीं चला। 2 घंटे की तलाश के बाद बेसुध भानु ने एक ग्रामीण का पैर अपने हाथों से पकड़ लिया, तब उसे सकुशल बाहर निकालकर जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मामूली चोटों का इलाज किया गया। अस्पताल में बातचीत के बाद भानु कहा कि शायद मेरी पत्नी के करवाचौथ व्रत का असर है कि आज मैं सकुशल बच गया। (mp news)
