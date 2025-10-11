ट्रैक्टर के नीचे 2 घंटे दबा रहा युवक, बोला-पत्नी के करवाचौथ व्रत ने बचाया

ट्रैक्टर व कैंटर की भिड़ंत की सूचना मिलते ही भानु के परिजन अन्य ग्रामीणों के साथ मौके पर आए और उन्होंने भानु की तलाश की लेकिन उसका कहीं अता-पता नहीं चला। 2 घंटे की तलाश के बाद बेसुध भानु ने एक ग्रामीण का पैर अपने हाथों से पकड़ लिया, तब उसे सकुशल बाहर निकालकर जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मामूली चोटों का इलाज किया गया। अस्पताल में बातचीत के बाद भानु कहा कि शायद मेरी पत्नी के करवाचौथ व्रत का असर है कि आज मैं सकुशल बच गया। (mp news)