बड़ी खबर: धीरेंद्र शास्त्री के प्रभारी का फर्जीवाड़े में आया नाम, जाली रिकॉर्ड से करा ली सरकारी जमीन की रजिस्ट्री

यह भवन लोक निर्माण विभाग की भवन पुस्तिका में कमांक 64 पर हाउस ऑफ दफ्तरी वाला के नाम से दर्ज है। विभागीय रिकॉर्ड में यह संपत्ति 1978-79 से शासकीय उपयोग के लिए दर्ज है। वर्षों से इस भवन का किराया जमा किया जा रहा था और यह विभाग की सकिय सूची में मौजूद है। इसके बावजूद 13 जून 2024 में इस सरकारी संपत्ति की रजिस्ट्री धीरेंद्र गौर और दुर्गेश पटेल के नाम पर 84 लाख 54 हजार रुपए में कर दी गई। यह पूरी प्रक्रिया फर्जी दस्तावेजों और गलत डिकी के आधार पर की गई है। जिसमें मिलीभगत स्पष्ट दिखाई दे रही है। (mp news)