3 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरैना

एमपी में पुलिस टीम पर हमला, आरक्षक के पैर में लगी गोली

mp news: आरोपी को पकड़ने के लिए गांव में पहुंची थी पुलिस, इसी दौरान आरोपी ने की फायरिंग, आरक्षक के पैर में गोली लगी...।

less than 1 minute read
Google source verification

मुरैना

image

Shailendra Sharma

Dec 03, 2025

morena

attack on police team constable shot in leg

mp news: मध्यप्रदेश में बदमाश बेखौफ होते जा रहे हैं। ताजा मामला मुरैना जिले का है जहां हत्या के प्रयास के मामले में एक आरोपी को पकड़ने के लिए गांव में पहुंची ग्वालियर की पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया। आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की है जिसमें एक आरक्षक के पैर में गोली लगी है। हमले के बाद किसी तरह पुलिस टीम घायल आरक्षक को लेकर गांव से वापस लौटी और अस्पताल पहुंचा। आरक्षक को ग्वालियर रेफर किया गया है।

पुलिस पर हमला

जानकारी के मुतबिक महाराजपुर थाना ग्वालियर में दर्ज हत्या के प्रयास के मामले में फरार आरोपी को पकड़ने ग्वालियर पुलिस ने बुधवार की शाम को मुरैना सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जनकपुर गांव में दबिश दी । पुलिस ने वहां आरोपी को पकड़ लिया था लेकिन परिजनों ने एकजुट होकर पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया और आरोपी को छुड़ा लिया। हमले के बाद पुलिस टीम किसी तरह घायल आरक्षक को लेकर मुरैना जिला अस्पताल पहुंची। वहां से उसे ग्वालियर रेफर कर दिया गया।

आरक्षक के पैर में लगी गोली, ग्वालियर रेफर

आरोपी के द्वारा चलाई गई गोली आरक्षक अनिल तोमर के पैर में लगी है। जिसे साथ पुलिसकर्मी इलाज के लिए मुरैना जिला अस्पताल लेकर आए जहां से उसे ग्वालियर रेफर कर दिया गया। थाना प्रभारी सिविल लाइन उदयभान यादव का कहना हैं कि जनकपुर गांव में ग्वालियर की पुलिस टीम पर आरोपी व उसके परिवारवालों ने हमला किया है। इस घटना के बाद पुलिस पार्टी ने जनकपुर गांव में दबिश दी है। यहां ग्रामीणों से पूछताछ कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें

रात में कमरे में सोने गई नवविवाहिता, सुबह बिस्तर के नीचे पड़ी मिली
रीवा
rewa

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

03 Dec 2025 09:19 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Morena / एमपी में पुलिस टीम पर हमला, आरक्षक के पैर में लगी गोली

बड़ी खबरें

View All

मुरैना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

स्कूल शिक्षक और रसोइया की घिनौनी करतूत, हॉस्टल में रंगेहाथ पकड़ाए

teacher-cook obscene act Girls Hostel morena mp news
मुरैना

‘ये सिक्योरिटी है’, सरपंच ससुर ने हैंडपंप के नाम पर लिए 20-20 हजार, वीडियो वायरल

Sarpanch father in law money extortion viral video mp news
मुरैना

एमपी में महिला नायब तहसीलदार ने गार्ड को मारे थप्पड़, डंडे से भी पीटा, VIDEO

naib tehsildar jyoti lakshakar
मुरैना

आईएएस संतोष वर्मा के विरुद्ध दर्ज हो एफआईआर

मुरैना

स्कूलों में पेयजल पर करोड़ों खर्च फिर भी शिवलाल पुरा स्कूल के बच्चे पानी को तरसे

मुरैना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.