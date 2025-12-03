एमपी में पुलिस टीम पर हमला, आरक्षक के पैर में लगी गोली

attack on police team constable shot in leg
mp news: मध्यप्रदेश में बदमाश बेखौफ होते जा रहे हैं। ताजा मामला मुरैना जिले का है जहां हत्या के प्रयास के मामले में एक आरोपी को पकड़ने के लिए गांव में पहुंची ग्वालियर की पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया। आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की है जिसमें एक आरक्षक के पैर में गोली लगी है। हमले के बाद किसी तरह पुलिस टीम घायल आरक्षक को लेकर गांव से वापस लौटी और अस्पताल पहुंचा। आरक्षक को ग्वालियर रेफर किया गया है।
जानकारी के मुतबिक महाराजपुर थाना ग्वालियर में दर्ज हत्या के प्रयास के मामले में फरार आरोपी को पकड़ने ग्वालियर पुलिस ने बुधवार की शाम को मुरैना सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जनकपुर गांव में दबिश दी । पुलिस ने वहां आरोपी को पकड़ लिया था लेकिन परिजनों ने एकजुट होकर पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया और आरोपी को छुड़ा लिया। हमले के बाद पुलिस टीम किसी तरह घायल आरक्षक को लेकर मुरैना जिला अस्पताल पहुंची। वहां से उसे ग्वालियर रेफर कर दिया गया।
आरोपी के द्वारा चलाई गई गोली आरक्षक अनिल तोमर के पैर में लगी है। जिसे साथ पुलिसकर्मी इलाज के लिए मुरैना जिला अस्पताल लेकर आए जहां से उसे ग्वालियर रेफर कर दिया गया। थाना प्रभारी सिविल लाइन उदयभान यादव का कहना हैं कि जनकपुर गांव में ग्वालियर की पुलिस टीम पर आरोपी व उसके परिवारवालों ने हमला किया है। इस घटना के बाद पुलिस पार्टी ने जनकपुर गांव में दबिश दी है। यहां ग्रामीणों से पूछताछ कर रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
मुरैना
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग