एमपी में पुलिस टीम पर हमला, आरक्षक के पैर में लगी गोली

जानकारी के मुतबिक महाराजपुर थाना ग्वालियर में दर्ज हत्या के प्रयास के मामले में फरार आरोपी को पकड़ने ग्वालियर पुलिस ने बुधवार की शाम को मुरैना सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जनकपुर गांव में दबिश दी । पुलिस ने वहां आरोपी को पकड़ लिया था लेकिन परिजनों ने एकजुट होकर पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया और आरोपी को छुड़ा लिया। हमले के बाद पुलिस टीम किसी तरह घायल आरक्षक को लेकर मुरैना जिला अस्पताल पहुंची। वहां से उसे ग्वालियर रेफर कर दिया गया।