मुरैना

एमपी में भाजपा नेता का ‘प्लान’ फेल, कलेक्टर ने भेजा जेल

mp news: गिरफ्तारी के बाद जेल जाने से बचने के लिए भाजपा नेता ने बनाया था पेट दर्द का बहाना...।

मुरैना

image

Shailendra Sharma

Nov 09, 2025

morena

BJP leader pretends to stomach ache to avoid jail sent to jail by collector

mp news: मध्यप्रदेश के मुरैना में एक भाजपा नेता का बहाना काम नहीं आया और कलेक्टर ने उसे जेल भेज दिया। मामला पोरसा का है जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल उपाध्यक्ष दीपेन्द्र भदौरिया को शनिवार को पुलिस ने दुकानदार की मारपीट करने व उसकी बहन के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद जेल जाने से बचने के लिए भाजपा नेता ने बहाना बनाया लेकिन उसका बहाना नहीं चला और कलेक्टर ने उसे जेल भेज दिया।

पेट दर्द का बनाया बहाना

पोरसा के भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल उपाध्यक्ष दीपेन्द्र भदौरिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया था जिसके बाद उसे अंबाह जेल भेजा गया था। लेकिन जेल जाने से बचने के लिए भदौरिया ने पेट दर्द का बहाना बनाया। जेल प्रहरी उसे अंबाह अस्पताल ले गए, जहां इलाज से ठीक नहीं हुआ तो अल्ट्रासाउंड के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। भाजपा नेता के द्वारा पेट दर्द का बहाना बनाए जाने की बात जब कलेक्टर तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत भाजपा नेता को जेल भेजने के निर्देश दिए जिसके बाद शनिवार रात करीब 12 बजे दीपेन्द्र भदौरिया को अंबाह जेल भेज दिया गया।

दुकानदार से मारपीट और उसकी बहन से छेड़छाड़ का है आरोप

भाजपा मंडल उपाध्यक्ष दीपेंद्र भदौरिया पर किराना व्यापारी मुकेश जैन और उनकी बहन गीता जैन ने आरोप लगाया है कि भदौरिया ने उनके साथ मारपीट की है। पीड़ितों के मुताबिक घटना शुक्रवार देर रात बरगद चौराहे स्थित किराना दुकान पर हुई। आरोप है कि भाजपा नेता ने दुकान से सामान लिया लेकिन भुगतान नहीं किया और जब व्यापारी ने पैसे मांगे तो गुस्से में आकर अपने दो साथियों के साथ मिलकर दुकानदार की पिटाई कर दी। मारपीट के दौरान मुकेश जैन की बहन गीता जैन जब भाई को बचाने आईं तो उनके साथ भी मारपीट की गई। महिला ने आरोप लगाया कि दीपेंद्र भदौरिया और उनके साथियों ने न केवल बाल खींचे बल्कि साड़ी फाड़कर अपमानित किया और जान से मारने की धमकी दी।

Published on:

09 Nov 2025 05:09 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Morena / एमपी में भाजपा नेता का 'प्लान' फेल, कलेक्टर ने भेजा जेल

मुरैना

मध्य प्रदेश न्यूज़

