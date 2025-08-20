Patrika LogoSwitch to English

मुरैना

सनकी युवक ने नाबालिग लड़की को बोलेरो से कुचला

mp news: नाबालिग लड़की से एकतरफा प्यार करता था आरोपी, कई दिनों से कर रहा था परेशान...।

मुरैना

Shailendra Sharma

Aug 20, 2025

morena
morena

mp news: मध्यप्रदेश के मुरैना जिले में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक सनकी युवक ने एकतरफा प्यार में एक नाबालिग युवती को बोलेरो गाड़ी से कुचलकर मार डाला। परिजन का आरोप है कि आरोपी युवक कई दिनों से बेटी को परेशान कर रहा था और कुछ दिन पहले घर में आकर धमकी भी दी थी कि अगर तू मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुझे किसी और की भी नहीं होने दूंगा। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है।

नाबालिग को बोलेरो से कुचला

घटना मुरैना जिले के कुररौली गांव की है जहां रहने वाली एक नाबालिग लड़की से गांव का ही रहने वाला एक युवक एक तरफा प्यार करता था लेकिन लड़की उसे पसंद नहीं करती थी। सनकी युवक कई दिनों से नाबालिग का पीछा कर रहा था लेकिन जब लड़की ने उस पर ध्यान नहीं दिया तो उसने नाबालिग लड़की की जान ले ली। बताया जा रहा है नाबालिग लड़की नहर के पास से जा रही थी तभी आरोपी युवक बोलेरो लेकर आया और उसे टक्कर मारकर कुचलते हुए भाग गया।

घर में घुसकर दी थी धमकी

मृतका के परिजन का आरोप है कि आरोपी युवक कई दिनों से बेटी को परेशान कर रहा था उसे कई बार बेटी का पीछा करते पकड़कर समझाया भी था लेकिन वो नहीं माना और अब बेटी की जान ले ली। परिजन ने बताया कि आरोपी कई बार बीच रास्ते में बेटी के साथ छेड़खानी कर चुका था और कुछ दिन पहले घर आकर धमकी देकर गया था कि अगर तू मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुझे किसी और की भी नहीं होने दूंगा तुझे जान से मार दूंगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

Published on:

20 Aug 2025 08:09 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Morena / सनकी युवक ने नाबालिग लड़की को बोलेरो से कुचला

