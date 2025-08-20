सनकी युवक ने नाबालिग लड़की को बोलेरो से कुचला

mp news: मध्यप्रदेश के मुरैना जिले में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक सनकी युवक ने एकतरफा प्यार में एक नाबालिग युवती को बोलेरो गाड़ी से कुचलकर मार डाला। परिजन का आरोप है कि आरोपी युवक कई दिनों से बेटी को परेशान कर रहा था और कुछ दिन पहले घर में आकर धमकी भी दी थी कि अगर तू मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुझे किसी और की भी नहीं होने दूंगा। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है।
घटना मुरैना जिले के कुररौली गांव की है जहां रहने वाली एक नाबालिग लड़की से गांव का ही रहने वाला एक युवक एक तरफा प्यार करता था लेकिन लड़की उसे पसंद नहीं करती थी। सनकी युवक कई दिनों से नाबालिग का पीछा कर रहा था लेकिन जब लड़की ने उस पर ध्यान नहीं दिया तो उसने नाबालिग लड़की की जान ले ली। बताया जा रहा है नाबालिग लड़की नहर के पास से जा रही थी तभी आरोपी युवक बोलेरो लेकर आया और उसे टक्कर मारकर कुचलते हुए भाग गया।
मृतका के परिजन का आरोप है कि आरोपी युवक कई दिनों से बेटी को परेशान कर रहा था उसे कई बार बेटी का पीछा करते पकड़कर समझाया भी था लेकिन वो नहीं माना और अब बेटी की जान ले ली। परिजन ने बताया कि आरोपी कई बार बीच रास्ते में बेटी के साथ छेड़खानी कर चुका था और कुछ दिन पहले घर आकर धमकी देकर गया था कि अगर तू मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुझे किसी और की भी नहीं होने दूंगा तुझे जान से मार दूंगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।