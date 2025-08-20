सनकी युवक ने नाबालिग लड़की को बोलेरो से कुचला

मृतका के परिजन का आरोप है कि आरोपी युवक कई दिनों से बेटी को परेशान कर रहा था उसे कई बार बेटी का पीछा करते पकड़कर समझाया भी था लेकिन वो नहीं माना और अब बेटी की जान ले ली। परिजन ने बताया कि आरोपी कई बार बीच रास्ते में बेटी के साथ छेड़खानी कर चुका था और कुछ दिन पहले घर आकर धमकी देकर गया था कि अगर तू मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुझे किसी और की भी नहीं होने दूंगा तुझे जान से मार दूंगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।