घर में अज्ञात कारणों से युवती की गोली लगने से मौत, घर वालों ने चुपचाप रात के अंधेरे में नदी में बहा दी लाश

दरअसल, मामला सिविल लाइन थाना इलाके के अंतर्गत आने वाले शिवनगर का है, जहां दिव्या सिकरवार नाम की युवती की गोली लगने से मौत होने की बात सामने आई है। पुलिस को शनिवार देर शाम को एक अनजान नंबर से कॉल आया, जिसमें अनजान कॉलर ने जो कुछ बताया उसे सुनकर पुलिस दंग रह गई। कॉलर के अनुसार, शिव नगर निवासी बंटू सिकरवार के घर से 4 दिन पहले गोली चलने की आवाज आई थी। उसके बाद से ही उनकी 19 साल की बेटी दिव्या नजर नहीं आई है। सूचना को गंभीरता से लेकर थाना प्रभारी दर्शन शुक्ला ने तुरंत शिव नगर स्थित बंटू सिकरवार के घर पहुंचे, लेकिन घर खाली था। घर में बंटू अकेला था, जिसे पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरु कर दी है।