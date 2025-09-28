Patrika LogoSwitch to English

मुरैना

घर में अज्ञात कारणों से युवती की गोली लगने से मौत, घर वालों ने चुपचाप रात के अंधेरे में नदी में बहा दी लाश

Morena Honor Killing Case : शिवनगर निवासी दिव्या सिकरवार की अज्ञात कारणों से गोली लगने से मौत हो गई। लेकिन, गोली कैसे लगी? किसने मारी? रात में घर वालों ने चुपचाप शव नदी में क्यों बहा दिया? फिलहाल, पुलिस शव ढूंढने के साथ मामले की जांच कर रही है।

2 min read

मुरैना

image

Faiz Mubarak

Sep 28, 2025

Morena News

Morena Honor Killing Case :मध्य प्रदेश के मुरैना में एक युवती की अज्ञात कारणों से मौत और परिजन द्वारा शव को चुपचाप नदी में बहाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि, यहां एक घर में गोली लगने से एक युवती की मौत हो गई थी। हैरानी की बात ये है कि, युवती की मौत के बाद उसके घर वालों ने रात के अंधेरे में ही उसके शव को क्वारी नदी में बहा भी दिया। मामले का खुलासा 4 दिन बाद एक अज्ञात नंबर से पुलिस को आए के जरिये हुआ। फिलहाल, पुलिस ने इसे ऑनर किलिंग से जोड़कर जांच शुरु की है। साथ ही, शव की तलाश शुरु कर दी है।

दरअसल, मामला सिविल लाइन थाना इलाके के अंतर्गत आने वाले शिवनगर का है, जहां दिव्या सिकरवार नाम की युवती की गोली लगने से मौत होने की बात सामने आई है। पुलिस को शनिवार देर शाम को एक अनजान नंबर से कॉल आया, जिसमें अनजान कॉलर ने जो कुछ बताया उसे सुनकर पुलिस दंग रह गई। कॉलर के अनुसार, शिव नगर निवासी बंटू सिकरवार के घर से 4 दिन पहले गोली चलने की आवाज आई थी। उसके बाद से ही उनकी 19 साल की बेटी दिव्या नजर नहीं आई है। सूचना को गंभीरता से लेकर थाना प्रभारी दर्शन शुक्ला ने तुरंत शिव नगर स्थित बंटू सिकरवार के घर पहुंचे, लेकिन घर खाली था। घर में बंटू अकेला था, जिसे पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरु कर दी है।

पिता बोला- बोरे में भरकर वदी में फैंकी बेटी की लाश

पुलिस पूछताछ में बंटू ने बताया कि, उसकी बेटी दिव्या की अंदर वाले कमरे में गोली लगने से मौत हो गई थी। उसके बाद दिव्या की लाश बोरे में बंद कर गलेथा गांव के पास से गुजरने वाली कुंवारी नदी में बहा दी गई थी। जानकारी लगते ही पुलिस ने शनिवार रात को ही एसडीआरएफ टीम की मदद से कुंवारी नदी में सर्चिंग ऑपरेशन चलाया, लेकिन 3 घंटे बा इसे रोक दिया गया। वहीं, रविवार सुबह एक बार फिर नदी में सर्चिंग ऑपरेशन शुरु किया गया है। लेकिन खबर लिखे जाने तक पुलिस के हाथ खाली हैं।

शव मिलने के बाद उठेगा कारण से पर्दा

इधर, पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस अधीक्षक दीपावली चंदोलिया ने मीडिया को बताया कि, मुखबिर से सूचना मिली थी। सामने आए तथ्यों को जोड़ते हुए नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन अब तक सफलता नहीं मिल सकी है। फिलहाल, ये हत्या है या आत्महत्या इस बारे में कुछ स्पष्ट नहीं है। शव मिलने के बाद ही बरामद होने के बाद पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर स्थिति साफ हो पाएगी।

ये सवाल उठे

गोली कैसे लगी? किसने मारी? अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया ? गोली अपने आप चली या किसी ने चलाई? ये धोखे से चली या किसी ने जानबूझकर चलाई ? फिलहाल, पुलिस इन सवालों के जवाब तलाश रही है। फिलहाल, पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है। घटना के 4 दिन बाद पुलिस को मामले की जानकारी लगी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए परिजन से पूछताछ कर रही है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस और एसडीआरएफ की टीम युवती के शव की कुंवारी नदी में तलाश कर रही है। अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है।

