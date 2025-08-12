12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुंबई

Shocking! 9 साल के लड़के ने स्कूल में तीसरी की छात्रा का किया यौन उत्पीड़न, पीड़िता की सहेली ने की मदद

Maharashtra Crime News: पुलिस शिकायत के अनुसार, तीसरी कक्षा के एक लड़के ने एक अन्य लड़की की मदद से स्कूल के शौचालय में 8 वर्षीय सहपाठी का यौन उत्पीड़न किया।

मुंबई

Dinesh Dubey

Aug 12, 2025

Maharashtra School Crime
प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Image)

महाराष्ट्र के यवतमाल जिले (Yavatmal School Crime) में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां नौ वर्षीय लड़के ने अपनी कक्षा में पढ़ने वाली एक अन्य छात्रा की मदद से अपने स्कूल के शौचालय में अपनी 8 वर्षीय सहपाठी का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी नाबालिग लड़के और अपराध में कथित रूप से सहयोग करने वाली 9 वर्षीय लड़की को हिरासत में लेकर सुधार गृह भेजा गया है।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, आठ वर्षीय पीड़िता और दोनों आरोपी यवतमाल जिले के बाबुलगांव शहर के जिला परिषद स्कूल में तीसरी कक्षा में पढ़ते हैं। 1 अगस्त को यह कथित घटना स्कूल में ही हुई थी। एक अधिकारी ने बताया कि कुछ दिन पहले पीड़िता ने अपने प्राइवेट पार्ट में दर्द की शिकायत की, जिसके बाद उसकी मां उसे अस्पताल ले गई। जांच के बाद डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची के गुप्तांगों पर चोट के निशान है। जब मां ने इसके बारे में पीड़िता से पूछा तो उसने सारी बात बता दी। इसके बाद पीड़िता की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने बताया कि पीड़िता की मां ने 9 अगस्त को नाबालिग लड़के और लड़की के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। जिसके आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) व पॉक्सो एक्ट अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया और दोनों आरोपी बच्चों को हिरासत में ले लिया गया।

ये भी पढ़ें

मुंबई में शर्मनाक घटना! नाबालिग लड़की से 5 लड़कों ने किया बलात्कार, चार की उम्र 18 साल से कम
मुंबई
Maharashtra minor girl rape

यवतमाल के एसपी कुमार चिंता ने बताया कि पुलिस को बाबुलगांव में 9 वर्षीय लड़के द्वारा 8 वर्षीय लड़की का यौन उत्पीड़न किए जाने की शिकायत मिली है। आरोपी नाबालिग लड़के और एक अन्य लड़की को अपराध में मदद करने के लिए हिरासत में लिया गया है। दोनों आरोपी बच्चों को किशोर सुधार गृह भेज दिया गया है। मामले की जांच चल रही है।

इससे पहले आर्थिक राजधानी मुंबई में 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ तीन महीने तक बार-बार सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया। पुलिस ने इस मामले में 25 वर्षीय एक युवक को गिरफ्तार किया है, जबकि चार नाबालिग आरोपियों को हिरासत में लिया। मध्य मुंबई के परेल इलाके के कालाचौकी पुलिस थाने में पीड़िता के परिजनों ने 5 आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई।

खबर शेयर करें:

Updated on:

12 Aug 2025 12:39 pm

Published on:

12 Aug 2025 12:32 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / Shocking! 9 साल के लड़के ने स्कूल में तीसरी की छात्रा का किया यौन उत्पीड़न, पीड़िता की सहेली ने की मदद

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.