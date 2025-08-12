Shocking! 9 साल के लड़के ने स्कूल में तीसरी की छात्रा का किया यौन उत्पीड़न, पीड़िता की सहेली ने की मदद

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, आठ वर्षीय पीड़िता और दोनों आरोपी यवतमाल जिले के बाबुलगांव शहर के जिला परिषद स्कूल में तीसरी कक्षा में पढ़ते हैं। 1 अगस्त को यह कथित घटना स्कूल में ही हुई थी। एक अधिकारी ने बताया कि कुछ दिन पहले पीड़िता ने अपने प्राइवेट पार्ट में दर्द की शिकायत की, जिसके बाद उसकी मां उसे अस्पताल ले गई। जांच के बाद डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची के गुप्तांगों पर चोट के निशान है। जब मां ने इसके बारे में पीड़िता से पूछा तो उसने सारी बात बता दी। इसके बाद पीड़िता की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।