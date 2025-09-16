खुशखबरी! 94 km लंबे भंडारा-गढ़चिरौली एक्सप्रेसवे को हरी झंडी, 931 करोड़ रुपये मंजूर

सबसे बड़ा फैसला सरकारी छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए आया। वर्तमान में 443 छात्रावासों में 43,858 छात्र-छात्राएं रहते हैं। अब इन विद्यार्थियों को बढ़ा हुआ निर्वाह भत्ता मिलेगा। संशोधित दरें 1 सितंबर से लागू होंगी। इसके तहत संभाग स्तर पर 1,500 रुपये, जिला स्तर पर 1,300 रुपये और तालुका स्तर पर 1,000 रुपये मासिक भत्ता तय किया गया है। वहीं छात्राओं के लिए स्वच्छता भत्ता 150 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। इस निर्णय से लाखों छात्र-छात्राओं को सीधे लाभ होगा, हालांकि इससे सरकारी खजाने पर करीब 81 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।