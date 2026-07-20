मुंबई में बेकाबू BEST बस डिवाइडर से भिड़ी, सड़क किनारे खड़े बुजुर्ग की गई जान

Mankhurd BEST Bus Accident:मुंबई के मानखुर्द इलाके में सोमवार सुबह एक सड़क हादसे ने लोगों को झकझोर दिया। सायन-पनवेल हाईवे पर एक BEST बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने डिवाइडर से जा टकराई। हादसे की चपेट में आए एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि बस चालक और कंडक्टर घायल हो गए।