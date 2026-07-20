ई-बाइक चार्ज करना पड़ा भारी! महाराष्ट्र के पिंपरी-चिंचवड़ में दो इलेक्ट्रिक गाड़ियां जलकर राख, एक व्यक्ति झुलसा

EV fire in Maharashtra:महाराष्ट्र के पिंपरी-चिंचवड़ इलाके में इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। वाल्हेकरवाड़ी के दगडोबा चौक इलाके में चार्जिंग के दौरान दो इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि उसकी लपटें पास की दो मंजिला इमारत तक पहुंच गईं। घटना के बाद इलाके में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया।