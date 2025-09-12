Patrika LogoSwitch to English

मुंबई

दिल्ली के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर

Bombay High Court Bomb Threat : दिल्ली हाईकोर्ट के बाद अब बॉम्बे हाईकोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। हालांकि पुलिस का कहना है कि हालात पूरी तरह नियंत्रण में हैं और घबराने की जरूरत नहीं है।

मुंबई

Dinesh Dubey

Sep 12, 2025

Bombay High Court Mumbai
बॉम्बे हाईकोर्ट (Photo: IANS)

दिल्ली हाईकोर्ट के बाद अब बॉम्बे हाईकोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस धमकी भरे ईमेल के बाद अदालत परिसर में हड़कंप मच गया। एहतियातन पूरे हाईकोर्ट को खाली कराया गया और न्यायाधीशों से लेकर वकीलों, कर्मचारियों और आम लोगों को बाहर निकाल दिया गया। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट में भी दोपहर में बम धमाके की धमकी दी गई।

बॉम्बे हाईकोर्ट में शुक्रवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई जब ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली। धमकी मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गईं और एहतियातन कोर्ट परिसर को खाली कराया गया। सूचना मिलते ही मुंबई पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और सघन तलाशी अभियान जारी है। कोर्ट परिसर के हर कोने की जांच की जा रही है। साथ ही आसपास के इलाकों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। जांच के दौरान अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है।

हाईकोर्ट परिसर में मौजूद अधिवक्ता मंगला वाघे ने कहा, "आज बॉम्बे हाईकोर्ट को बम की धमकी मिली है। इसलिए कोर्ट को खाली कराया गया है... पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।" वहीँ, अधिवक्ता कुमार शुभेश्वर ने कहा, "पुलिस ने हमें बाहर जाने को कहा और बताया कि बम की धमकी की अफवाह है। उन्होंने यह भी कहा कि यह मुख्य न्यायाधीश का आदेश है।"

खास बात यह है कि कुछ घंटे पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट को भी इसी तरह का धमकी भरा ईमेल मिला था। हालांकि वह बाद में अफवाह साबित हुआ। अब बॉम्बे हाईकोर्ट में मिली धमकी को लेकर भी पुलिस व अन्य एजेंसियां जांच कर रही है ताकि ईमेल भेजने वाले का पता लगाया जा सके।

मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर सेल और महाराष्ट्र एटीएस भी जांच में जुट गई है। सुरक्षा एजेंसियां को शक हैं कि दोनों घटनाओं का आपस में संबंध हो सकता है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी की गई है और नागरिकों को घबराने की जरूरत नहीं है।

