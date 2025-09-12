दिल्ली के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर

बॉम्बे हाईकोर्ट में शुक्रवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई जब ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली। धमकी मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गईं और एहतियातन कोर्ट परिसर को खाली कराया गया। सूचना मिलते ही मुंबई पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और सघन तलाशी अभियान जारी है। कोर्ट परिसर के हर कोने की जांच की जा रही है। साथ ही आसपास के इलाकों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। जांच के दौरान अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है।