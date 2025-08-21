Maharashtra Politics: पहले टेस्ट में फेल होने के बाद राज ठाकरे ने फडणवीस से की मुलाकात, उद्धव गुट का आया बयान

हालांकि राज ठाकरे और फडणवीस की मुलाकात के पीछे असली वजह क्या है, इसका खुलासा फिलहाल नहीं हुआ है। लेकिन इस मुलाकात ने राज्य की राजनीति में नए समीकरणों की अटकलों को जरूर हवा दे दी है। ठाकरे और फडणवीस की मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब महाराष्ट्र में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए ठाकरे भाईयों के बीच संभावित गठबंधन की चर्चा जोरों पर है।