Maharashtra Politics: पहले टेस्ट में फेल होने के बाद राज ठाकरे ने फडणवीस से की मुलाकात, उद्धव गुट का आया बयान

मुंबई महानगरपालिका (BMC) के उपक्रम बेस्ट के कर्मचारियों से जुड़े कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी के चुनाव में सभी सीटों पर करारी हार के अगले ही दिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। राज गुरुवार सुबह फडणवीस से मिलने उनके वर्षा बंगले पर पहुंचे। इस अप्रत्याशित मुलाकात ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा को जन्म दे दिया है।
जानकारी के मुताबिक, राज ठाकरे गुरुवार सुबह अचानक सीएम के अधिकारिक आवास वर्षा निवास पर पहुंचे। इस पर उद्धव ठाकरे गुट से भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। शिवसेना (उबाथा) के सांसद संजय राउत और उपनेता सुषमा अंधारे ने इस मुलाकात को लेकर अपनी राय रखी।
राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि राज ठाकरे शायद गणेशोत्सव के लिए निमंत्रण देने सीएम फडणवीस से मिलने गए हों, या फिर राज्य के किसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने गए हों। उन्होंने कहा, "फडणवीस के कार्यकाल में मुंबई दो दिन पानी में डूबी थी, राज्य के कई बड़े शहरों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी थी। शायद इस पर चर्चा करने राज वहां गए हो।"
राउत ने यह भी स्पष्ट किया कि विपक्षी नेताओं का मुख्यमंत्री से मिलना कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कहा, "मैं या उद्धव ठाकरे को भी अगर किसी काम के लिए मुख्यमंत्री से मिलना होगा तो हम भी जाएंगे। इसमें कोई राजनीतिक अपराध नहीं है।“
बेस्ट क्रेडिट सोसायटी के चुनाव को लेकर राउत ने कहा कि इसे लेकर ज्यादा गंभीर होने की जरूरत नहीं है। यह चुनाव केवल एक बेस्ट एम्प्लॉईज को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी (BEST Election 2025) का था, जिसकी अहमियत बेस्ट डिपो तक ही सीमित है।
हालांकि राज ठाकरे और फडणवीस की मुलाकात के पीछे असली वजह क्या है, इसका खुलासा फिलहाल नहीं हुआ है। लेकिन इस मुलाकात ने राज्य की राजनीति में नए समीकरणों की अटकलों को जरूर हवा दे दी है। ठाकरे और फडणवीस की मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब महाराष्ट्र में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए ठाकरे भाईयों के बीच संभावित गठबंधन की चर्चा जोरों पर है।