मलाड हिंसा: बुलडोजर एक्शन पर भड़की AIMIM, कहा- हम दंगा नहीं चाहते, एकतरफा कार्रवाई मत करो

एआईएमआईएम नेता ने कहा, "बुलडोजर कार्रवाई असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी के यहां भी जाकर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। कानून का पालन होना चाहिए। यह देश बुलडोजर राजनीति से नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा...मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि वो संयम बरतें। मैं पुलिस-प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि वो निष्पक्ष कार्रवाई करें। हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इसमें हस्तक्षेप करें। पुलिस एकतरफा कार्रवाई कर रही है। बीजेपी नेता को जाने दिया जा रहा और वो वहां जाकर लोगों को भड़का रहे है। उन्हें पुलिस नहीं रोक रही है। हम नहीं चाहते कि दंगा हो। जो भी उस हिंसा में शामिल हैं, उनके खिलाफ निष्पक्ष तरीके से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।"