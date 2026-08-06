‘प्रधानमंत्री के आगे इतना मत झुकिए’: इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक होने पर भड़के अरविंद केजरीवाल, मेटा पर साधा निशाना

गौरतलब हो कि सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने छात्रों के प्रदर्शन से जुड़ी पीएम मोदी की फेसबुक पोस्ट पर अस्थायी रूप से लगी रोक के लिए बुधवार को माफी मांग ली। कंपनी के मुख्य वैश्विक मामलों के अधिकारी जोएल कैपलन ने कहा कि इस गलती के लिए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव से सीधे माफी मांगी गई है। कैपलन ने कहा, "पीएम मोदी की पोस्ट पर लगी रोक हमारी गलती थी और इसके लिए मैंने मेटा की ओर से मंत्री से माफी मांगी है।"