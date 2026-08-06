सुनेत्रा पवार की NCP को बड़ा झटका! युवा अध्यक्ष समेत सैकड़ों कार्यकर्ता शरद पवार गुट में शामिल

Jitendra Awhad: महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के दोनों गुटों के बीच जारी खींचतान के बीच ठाणे से बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार नीत एनसीपी गुट को ठाणे में बड़ा झटका लगा है। पार्टी के ठाणे शहर युवा अध्यक्ष विरु वाघमारे और महासचिव हेमंत वाणी ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ एनसीपी शरद पवार गुट में प्रवेश कर लिया। इस मौके पर शरद पवार के करीबी सहयोगी व विधायक डॉ. जितेंद्र आव्हाड, जिलाध्यक्ष मनोज प्रधान और युवा अध्यक्ष अभिजीत पवार मौजूद रहे। उन्होंने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं का स्वागत किया।