October Holidays: 9 दिन बंद रहेंगे बैंक, जानें कब और क्यों होगी छुट्टी?

Maharashtra Bank Holidays in October 2025
October 2025 Bank Holidays In Maharashtra: अक्टूबर 2025 में देशभर में दशहरा और दिवाली जैसे बड़े त्योहारों की धूम देखने को मिलेगी। इन उत्सवों की रौनक के बीच महीने भर में कई दिन छुट्टियों के भी रहेंगे। इसका असर सरकारी दफ्तरों से लेकर स्कूल-कॉलेज और बैंकों तक पर पड़ेगा। ऐसे में आम लोगों के रोजमर्रा के कामकाज पर भी सीधा असर देखने को मिलेगा। इसी बीच ग्राहकों को अपने बैंकिंग कामकाज को लेकर भी सचेत रहना जरुरी है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अक्टूबर महीने के लिए बैंकों की छुट्टियों की सूची जारी कर दी है। इस बार 31 दिनों में कुल 11 दिन बैंक बंद रहेंगे। इसमें रविवार और दूसरे व चौथे शनिवार की साप्ताहिक छुट्टियों के साथ-साथ राष्ट्रीय और प्रादेशिक त्योहारों के अवकाश भी शामिल हैं।
महाराष्ट्र में अक्टूबर महीने के दौरान कुल 9 दिन बैंक बंद रहेंगे। इन दिनों में बैंक जाकर किए जाने वाले काम जैसे चेक क्लियरेंस, पासबुक अपडेट और नकद निकासी सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी। इसके अलावा, छठ पूजा जैसे स्थानीय त्योहारों को लेकर भी कुछ अतिरिक्त छुट्टियां रहेंगी, जिन्हें RBI ने अपने कैलेंडर में शामिल किया है।
हालांकि त्योहारी छुट्टियों के दौरान असुविधा से बचने के लिए ग्राहक डिजिटल बैंकिंग का सहारा ले सकते है। नेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप और एटीएम जैसी सुविधाएं चौबीसों घंटे चालू रहेंगी। अगर किसी की लोन किस्त या आरडी की जमा तारीख छुट्टी के दिन पड़ती है, तो उसका लेनदेन अपने आप अगले कार्यदिवस पर हो जाएगा।
पहली छुट्टी : 2 अक्टूबर - महात्मा गांधी जयंती / दशहरा / विजय दशमी
दूसरी छुट्टी : 5 अक्टूबर – रविवार साप्ताहिक अवकाश
तीसरी छुट्टी : 11 अक्टूबर - दूसरा शनिवार अवकाश
चौथी छुट्टी : 12 अक्टूबर - रविवार साप्ताहिक अवकाश
पांचवीं छुट्टी : 19 अक्टूबर – रविवार साप्ताहिक अवकाश
छठवीं छुट्टी : 21 अक्टूबर - लक्ष्मी पूजन / दीपावली / गोवर्धन पूजा
सातवीं छुट्टी : 22 अक्टूबर – बलिप्रतिपदा / लक्ष्मी पूजा (दीपावली)
आठवीं छुट्टी : 25 अक्टूबर - चौथा शनिवार अवकाश
नौवीं छुट्टी : 26 अक्टूबर - रविवार साप्ताहिक अवकाश
बैंक ग्राहकों के लिए सबसे अहम बात यह है कि जिनके पास बड़ी राशि का लेनदेन या जरूरी दस्तावेज जमा करने जैसे काम बाकी हैं, वे छुट्टियों को ध्यान में रखकर ही अपनी योजना बनाएं। त्योहारों की भीड़ और लंबी कतारों से बचने के लिए ऑनलाइन माध्यम सबसे आसान और तेज विकल्प है।
बड़ी खबरेंView All
मुंबई
महाराष्ट्र न्यूज़
ट्रेंडिंग