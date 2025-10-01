October Holidays: 9 दिन बंद रहेंगे बैंक, जानें कब और क्यों होगी छुट्टी?

October 2025 Bank Holidays In Maharashtra: अक्टूबर 2025 में देशभर में दशहरा और दिवाली जैसे बड़े त्योहारों की धूम देखने को मिलेगी। इन उत्सवों की रौनक के बीच महीने भर में कई दिन छुट्टियों के भी रहेंगे। इसका असर सरकारी दफ्तरों से लेकर स्कूल-कॉलेज और बैंकों तक पर पड़ेगा। ऐसे में आम लोगों के रोजमर्रा के कामकाज पर भी सीधा असर देखने को मिलेगा। इसी बीच ग्राहकों को अपने बैंकिंग कामकाज को लेकर भी सचेत रहना जरुरी है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अक्टूबर महीने के लिए बैंकों की छुट्टियों की सूची जारी कर दी है। इस बार 31 दिनों में कुल 11 दिन बैंक बंद रहेंगे। इसमें रविवार और दूसरे व चौथे शनिवार की साप्ताहिक छुट्टियों के साथ-साथ राष्ट्रीय और प्रादेशिक त्योहारों के अवकाश भी शामिल हैं।