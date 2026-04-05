सुनेत्रा पवार के एक फोन से बदला बारामती का सियासी गणित, शरद पवार गुट पीछे हटा, उद्धव भी राजी!

बारामती उपचुनाव को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। कद्दावर नेता अजित पवार के निधन से खाली हुई इस सीट पर उनकी पत्नी व राज्य की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार एनसीपी (NCP) से उम्मीदवार है। इसी बीच जानकारी सामने आई है कि अजित पवार को श्रद्धांजलि स्वरूप एनसीपी शरद पवार गुट और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट बारामती उपचुनाव नहीं लड़ने के पक्ष में हैं। हालांकि, कांग्रेस ने बारामती से अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी शुरू कर दी है।